Encontraron muertos a una pareja y su hijo: investigan si el hombre los mató y se suicidó

La principal teoría de los investigadores es que los asesinatos fueron cometidos por el padre, quien luego se habría quitado la vida. Su hermana contó que él padecía problemas psiquiátricos y hacía un año que no conseguía trabajo.

Por
El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Caseros

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Caseros, en el partido de Tres de Febrero.

Un hombre, una mujer y el hijo de ambos fueron encontrados muertos este jueves en su casa de la localidad de Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre cometió los dos crímenes y luego se quitó la vida.

El escalofriante hallazgo se produjo a raíz de que una mujer llamó al 911 y se mostró preocupada porque hacía varias horas no podía comunicarse con su hermano. Al ingresar al domicilio, los agentes observaron que el hombre se encontraba sin vida en uno de los ambientes, mientras que los cuerpos de su pareja y su hijo, de 13 años, estaban en el dormitorio matrimonial.

De acuerdo a las primeras pericias, las tres personas mostraban lesiones compatibles con arma de fuego. Fuentes de la investigación indicaron que la casa no tenía signos de violencia ni de ingreso forzado, por lo que se cree que se trató de un crimen ocurrido en el ámbito intrafamiliar.

La hermana del hombre indicó que él padecía problemas psiquiátricos y que se encontraba desempleado hacía un año, aproximadamente. También aseguró que no había antecedentes de violencia familiar.

Los investigadores preservaron el lugar del crimen para que los peritos forenses puedan tomar todas las pruebas necesarias para determinar cómo sucedieron las tres muertes. Para esto, también serán claves los resultados de las autopsias.

