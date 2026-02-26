Encontraron muertos a una pareja y su hijo: investigan si el hombre los mató y se suicidó

La principal teoría de los investigadores es que los asesinatos fueron cometidos por el padre, quien luego se habría quitado la vida. Su hermana contó que él padecía problemas psiquiátricos y hacía un año que no conseguía trabajo.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Caseros, en el partido de Tres de Febrero.

Un hombre, una mujer y el hijo de ambos fueron encontrados muertos este jueves en su casa de la localidad de Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La principal hipótesis de los investigadores es que el hombre cometió los dos crímenes y luego se quitó la vida.

El escalofriante hallazgo se produjo a raíz de que una mujer llamó al 911 y se mostró preocupada porque hacía varias horas no podía comunicarse con su hermano. Al ingresar al domicilio, los agentes observaron que el hombre se encontraba sin vida en uno de los ambientes, mientras que los cuerpos de su pareja y su hijo, de 13 años, estaban en el dormitorio matrimonial.

De acuerdo a las primeras pericias, las tres personas mostraban lesiones compatibles con arma de fuego. Fuentes de la investigación indicaron que la casa no tenía signos de violencia ni de ingreso forzado, por lo que se cree que se trató de un crimen ocurrido en el ámbito intrafamiliar.

La hermana del hombre indicó que él padecía problemas psiquiátricos y que se encontraba desempleado hacía un año, aproximadamente. También aseguró que no había antecedentes de violencia familiar.

Los investigadores preservaron el lugar del crimen para que los peritos forenses puedan tomar todas las pruebas necesarias para determinar cómo sucedieron las tres muertes. Para esto, también serán claves los resultados de las autopsias.

Brutal femicidio en Ezeiza: mataron a una joven de 10 puñaladas

Una joven de 26 años, identificada como Malena Maidana, fue asesinada en la medianoche del domingo de 10 puñaladas en Ezeiza por causas que están siendo investigadas. El cuerpo fue hallado por un vecino que había salido a sacar la basura. Una persona fue detenida luego de que sea registrado por una cámara de seguridad caminando delante de la víctima cerca de la zona donde fue acuchillada, a pocas cuadras de un campo del predio de Lomas Athletic Club Golf.

Al momento de su detención, el sospechoso tenía manchas hemáticas en su cuerpo y le secuestraron cuchillos. "Su aprehensión se produjo hace dos horas aproximadamente. Va a prestar declaración en el transcurso de la mañana", informó en Mañanas Argentinas la periodista de C5N Yanina Álvarez.

La fiscal del caso lo que tiene descartado que el móvil del crimen haya sido un robo. La investigación, a cargo de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género, apuntará a determinar si la mujer tenía algún tipo de relación con el agresor, identificado como Nahuel Lau de Hoz.

En el video de las cámara de seguridad puede verse a ambas personas caminando por la zona y a los pocos minutos se oyen estremecedores gritos, presuntamente pertenecientes Malena al momento que era atacada por el atacante.

Según el informe preliminar del Cuerpo Médico, el cuerpo de la presentaba múltiples heridas de arma blanca en la espalda, el cuello y la nuca, todas provocadas desde atrás.