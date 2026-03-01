IR A
Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

La gala de eliminación, la cual pasó para el lunes, tendrá el nombre de la primera persona de la Generación Dorada que se irá en una placa negativa: Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia o Solange Abraham.

¿Quiénes son los nominados?

Luego de la primera semana de estadía, uno de los jugadores de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada 2026 deberá abandonar la casa. Ya están definidos los nominados y una encuesta reveló quién se irá: Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia o Solange Abraham.

Qué fue de la vida de Brian Lanzelotta: del cantante y Gran Hermano a un trabajo sorprendente

La primera parte de la placa fue positiva y, de manera aleatoria, Santiago del Moro sacó, por decisión de la gente, a Carmiña; Pincoya y Manu bajaron. De este modo, continúa en el juego y solo quedaron los otros cinco.

Fede Bongiorno hizo una encuesta en X y preguntó por el nombre del eliminado. El influencer recibió 30 mil votos y, según el público, Yanina illi tiene el 32,6% de los votos, mientras que Gabriel Lucero el 50,8% De este modo, son los dos con más chances de irse.

Pero la casa también tiene dos jugadoras menos por los recientes abandonos, por lo que el nombre sería la tercera salida desde que inició, hasta que el conductor decida confirmar quiénes son los nuevos participantes.

Otros de los que tienen chances de irse son Brian Sarmiento con el 22% y Emanuel con el 11,9%. Solange tiene el 11% de imagen negativa por el momento.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

La casa de Gran Hermano suma nuevas polémicas y, esta vez, un jugador rompió una de las reglas básicas que tiene que ver con no ingresar objetos del afuera sin ser chequeados por la producción antes. Pero fue Kennys Palacios quien dejó que su amigo Mariano de la Canal le diera algo para que guarde y se generó polémica.

Un supuesto amuleto de la suerte, algo que no está estrictamente prohibido, fue ingresado. Sin embargo, no es puntualmente lo que tenga sino lo que decidieron ocultar. Porque la forma en la que su amigo le dio el objeto, dio sospechas sobre una posible ilegalidad.

La intención de no dejar que ingresen todo tipo de objetos es para que no se genere ningún tipo de ventaja externa y para garantizar que continúa el aislamiento previo que realizan los participantes antes de ingresar a la casa.

En este caso, ni Kennys ni la producción se pronunciaron de manera oficial por el ingreso y genera duda en el afuera. Tampoco mostraron ningún momento del jugador en la casa con el objeto, lo que genera aún más dudas. ¿Lo sancionarán?

