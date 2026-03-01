IR A
El descargo entre lágrimas de Susana Roccasalvo al contar su eliminación de MasterChef: "Está editado"

La conductora del reality contó todos los detalles sobre su inesperada salida del programa y reveló que hubo una parte que no se vio: “Vino Wanda y me preguntó”.

Roccasalvo se fue del programa de Telefe.

La reciente decisión de una gala sorpresa de MasterChef Celebrity sorprendió a todo el público y tuvo que ver con la salida de Susana Roccasalvo, una de las favoritas a ganar el reality. Pero, días después de que pasó al aire, la protagonista no pudo contener su llanto y explotó en su programa.

Sucede que Susana contó que la eliminación fue decidida de manera abrupta y ninguno pensaba que esa noche se jugarían todo para seguir en carrera. Por eso, la conductora habló de injusticia.

Pero no solo eso, sino que su salida no fue televisada como correspondía porque le faltan partes, según lo que ella contó. El sábado, Roccasalvo aprovechó su programa Implacables para poder contar su versión de los hechos.

“Me emociono porque fue en un día jueves, no era gala de eliminación… así que me critiqué que no me llevé un pantalón más lindo. Sacarnos el delantal gris y ponernos el negro ya me puso mal”, inició la protagonista.

Y agregó: “Así que cuando vino Wanda y me preguntó qué iba a recordar del ciclo, me puse mal porque me di cuenta que no iba a haber otra chance, que podía ser mi último día o el de cualquier otro compañero. Así que bueno, lamentablemente fui yo”. ¿Escándalo en puerta?

