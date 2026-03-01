Se cayó un escenario en un boliche de Costanera Norte: al menos 9 heridos El hecho ocurrió en el boliche Archi, ubicado sobre la avenida Costanera Rafael Obligado, a metros del Aeroparque Jorge Newbery y enfrente de Tierra Santa. SAME desplegó 10 ambulancias y los Bomberos trabajan en el lugar. Por + Seguir en







Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Captura TV

La estructura de un escenario del boliche Archie se derrumbó, dejó a nueve personas heridas y obligó a que evacúen a otras 700 que se encontraban en el mismo local bailable de Costanera Norte. Algunos de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital.

El hecho ocurrió en avenida Costanera Rafael Obligado al 6500 en la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada. La explicación indica que una estructura metálica con luminarias y un equipo de sonido cayó sobre las mesas donde se encontraban personas.

El boliche, el cual se encuentra frente a Tierra Santa y luego de Aeroparque, tenía música electrónica y estuvo pasando música durante toda la noche. Luego de ese momento, el DJ interrumpió su sesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PeriodismoMovi3/status/2028053109138747429&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO: Incidente en boliche Archi Club

Se registró la caída de una estructura de luminaria sobre el escenario en el establecimiento ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 6553.

Balance del operativo:

Afectados: 9 pacientes totales (4 masculinos, 2 femeninos y 3… pic.twitter.com/wPYrYN3rYu — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) March 1, 2026 Ante lo sucedido, al lugar llegó la Policía y también arribaron diez ambulancias del SAME para atender a los heridos. El parte médico preliminar indicó que dos pacientes fueron trasladados al Hospital Pirovano, dos al Hospital Rivadavia y otro llevado al Hospital Fernández. El resto de los afectados recibió atención en el lugar y no requirió traslado.

También llegaron los Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía, quienes colaboraron para lograr la evacuación total del establecimiento y realizaron un corte en la avenida.