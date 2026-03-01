Así se hacen los tequeños de forma perfecta en la air fryer, según un chef venezolano

1 de marzo de 2026 Inicio
Tequeños dorados en air fryer con queso fundido.

  • Los tequeños en air fryer son una alternativa práctica para lograr un bocado crocante sin fritura tradicional.

  • La versión rápida utiliza masa de hojaldre y queso fresco, dos ingredientes clave para un buen resultado.

  • Es fundamental precalentar a 200 °C y respetar la cantidad para asegurar cocción pareja.

  • A mitad del tiempo se deben girar para obtener un dorado uniforme y textura crujiente.

Los tequeños en air fryer se consolidaron como una opción práctica para quienes buscan un bocado crocante sin recurrir a la fritura tradicional. Esta preparación de origen venezolano encontró en la freidora de aire una forma más ágil de cocción, manteniendo textura y sabor.

La versión simplificada parte de una combinación básica: masa de hojaldre con manteca y queso tierno o fresco. El procedimiento prioriza rapidez y facilidad, sin resignar el contraste entre exterior dorado e interior fundido que caracteriza a este clásico.

Aunque existen variantes tradicionales elaboradas con harina de trigo, huevo y manteca, la alternativa con hojaldre permite resolver la receta en pocos pasos. El secreto no está solo en los ingredientes, sino en la técnica de armado y en el control preciso de la temperatura y el tiempo de cocción.

Gastronomía venezolana: técnica y temperatura exacta para tequeños crocantes en air fryer.

Cómo hacer los tequeños en la air fryer de forma perfecta

El primer paso consiste en cortar el queso en bastones, procurando que tengan un grosor uniforme para que la cocción sea pareja. Luego se deben cortar tiras finas de masa de hojaldre y estirarlas ligeramente antes de envolver cada pieza en forma de espiral, asegurando que el queso quede completamente cubierto. El excedente se retira para evitar que se abra durante la cocción.

Antes de colocarlos en la freidora de aire, es indispensable precalentar el equipo a 200 °C durante cuatro minutos. Este punto garantiza que la masa comience a cocinarse de inmediato y favorezca el dorado exterior. También se recomienda no sobrecargar la canasta: seis unidades por tanda permiten que el aire caliente circule correctamente y cocine de manera homogénea.

En cuanto al tiempo, hay un detalle determinante: a mitad de la cocción se deben girar. Este movimiento asegura un dorado uniforme en toda la superficie y potencia la textura crocante. El resultado buscado es una cobertura firme y hojaldrada por fuera, con el queso fundido en su interior.

Existen también versiones de menor tamaño, conocidas como “bites”, que son más gruesas pero más cortas. Funcionan especialmente bien para picadas o reuniones informales. Más allá del formato, la clave radica en respetar la temperatura, la cantidad por tanda y el giro a mitad de cocción.

La gastronomía suma una versión práctica de tequeños con hojaldre y queso fresco.

Este clásico venezolano, que también se sirve como pasapalo acompañado de salsas como guacamole, tártara o alioli, demuestra que la air fryer puede ofrecer una cocción eficiente, con menos grasa y resultados consistentes. La combinación de técnica adecuada y control térmico convierte a los tequeños en una preparación sencilla, rápida y con acabado profesional.

