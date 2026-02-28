Caso Sofía Devries: el estremecedor relato del dueño de la agencia de buceo

Alejandro Andrés, el titular de la agencia Freediving Patagonia, rompió el silencio y compartió un video en redes sociales. "Lo que sucedió va a ser algo que a mí, personalmente, me va a atormentar el resto de mis días", remarcó.

Según la autopsia, la joven sufrió una descompensación durante el ascenso.

Tras el hallazgo del cuerpo de la buceadora Sofía Devries , el titular de la agencia Freediving Patagonia, quien era el guía durante la actividad, habló por primera vez en redes tras la tragedia: "Lo que sucedió va a ser algo que a mí, personalmente, me va a atormentar el resto de mis días", aseguró Alejandro Andrés.

En el video que compartió en redes, Alejandro explicó que no salió a contar antes lo que había pasado es porque hay una investigación judicial en marcha y, además, durante el proceso perdió el acceso a sus cuentas, sus dispositivos y su línea.

"No era una operación de Freediving Patagonia, a nosotros nos habían contratado un traslado", aclaró en el video. También remarcó: "No voy a hablar de lo que pasó ni voy a juzgar a nadie, de eso se va a encargar el juez de la causa".

También contó un poco sobre su profesión. "Soy un apasionado del buceo, saben cómo trabajo y esta nueva licencia que tengo para poder trabajar me llevó casi 20 años obtener", señaló, y confirmó que va a seguir adelante con la agencia: "No queda otra que seguir, tengo a mi hija, tengo este negocio que lleva 15 años, no me queda otra que seguir".

Sobre Sofía Devries, el instructor sostuvo: "Tengo imágenes constantemente de lo que pasó, del pasar de los minutos, de todos los que estuvimos en ese momento". "Estoy sin palabras, es terrible lo que pasó, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No es solo lo que pasó, sino lo que sigue quedando en mi mente", añadió.

Juan Manuel Casal, el operador del vehículo remoto que participó en el operativo de búsqueda de Sofía Devries, la buceadora de 23 años que murió en Puerto Madryn, narró detalles de cómo lograron localizar el cuerpo en las profundidades del lago.

Casal, buzo profesional y piloto de ROV de la empresa Mariscope, explicó que el desafío principal fue mantener la concentración técnica en un contexto atravesado por la carga emocional.

"Hay que separar lo emocional de lo operativo. Se analiza la información disponible, las condiciones del entorno y, a partir de eso, se diseña un patrón de búsqueda lógico", señaló, mientras, en diálogo con C5N, enfatizó que el proceso estuvo supervisado por Prefectura Naval.

El especialista destacó la importancia del "dron submarino", como lo definió en charla con Argentina en Vivo, para este tipo de operativos. A diferencia de los buzos, cuyas inmersiones en esas condiciones no pueden extenderse más de 20 o 25 minutos, el ROV puede permanecer varias horas bajo el agua y explorar zonas profundas, oscuras o de difícil acceso sin interrupciones.

"La profundidad rondaba entre los 25 y 35 metros, lo que condiciona muchísimo el trabajo humano. El robot puede permanecer ahí el tiempo que sea necesario", subrayó.

El robot resultó clave para inspeccionar amplias áreas del lecho marino, especialmente sectores fangosos y con escasa visibilidad donde era necesario avanzar con extremo detalle.

Con los primeros datos recabados, el equipo diseñó un esquema de rastrillaje dividido en zonas de distinta probabilidad, denominadas "calientes", "tibias" y "frías". El hallazgo se produjo precisamente en una de las áreas señaladas como de mayor probabilidad.

"Había personal de Prefectura a mi lado durante todo el procedimiento, observando las imágenes en tiempo real y definiendo cada paso. Prefectura bajó, aseguró y recuperó el cuerpo", concluyó.