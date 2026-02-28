28 de febrero de 2026 Inicio
Córdoba: liberaron a la joven de 20 años que estaba alcoholizada, atropelló y mató a un motociclista

La Fiscalía ordenó la libertad de Camila Zabala, imputada por la muerte de Martín Alanís en Río Cuarto. Para las autoridades no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento en la investigación.

El hecho sucedió en Córdoba.

El hecho sucedió en Córdoba.

La joven de 29 años habría estafado a varias personas en Luján. 
Las pericias indicaron que la joven de 20 años estaba alcoholizada al momento del impacto, y todavía investigan, si estaba también corriendo picadas antes del accidente fatal, ya que varias cámaras de seguridad captan el Volkswagen Golf junto a una camioneta.

La Justicia continúa investigando las circunstancias previas al siniestro, por lo que le otorgó la libertad a la joven de 20 años, ya que no existirían riesgos procesales o de fuga, informó el fiscal Javier Di Santo aunque defensa de la víctima solicitaron la prisión preventiva.

También pidieron que se agrave la imputación de homicidio culposo agravado a homicidio simple con dolo eventual, según informó El Doce.

Córdoba: quién es la joven de 20 años que manejaba alcoholizada y mató a un motociclista

Según lo reconstruido por las autoridades, el choque ocurrió durante la madrugada del sábado pasado en la esquina de Trejo y Sanabria y San Martín. Zabala manejaba su Volkswagen Golf esa noche por las calles de Río Cuarto, un video aportó imágenes del momento en que la joven atropella a Cristian Martín Alanís, que volvía a su casa después de reunirse con amigos.

Tras el impacto, los vecinos alertados por el ruido llamaron a la policía, quienes le realizaron el test de alcoholemia a la conductora, como a otras dos amigas que viajaban dentro del auto, todas dieron positivo. La Justicia investiga si la joven estuvo corriendo picadas momentos antes del choque fatal con Cristian Martín Alanís.

Varios medios cordobeses compartieron el video de una cámara de seguridad, donde se puede observar cómo el auto de Zabala arrastra la motocicleta durante unos 300 metros.

Además detallaron que a pesar de que la asistencia médica no tardó en llegar al lugar del accidente, Alanís falleció en el acto producto del fuerte impacto, y una de sus zapatillas terminó en el techo de una casa lindera a donde ocurrió el siniestro.

El doloroso mensaje de la expareja del motociclista atropellado en Córdoba: "Dejaste a mi hija sin su papá"

Cristian Martín Alanis, tenía 35 años y una hija de 10 con su pareja, Ayelén Canoneno quien compartió un video, en redes sociales, donde se ve el auto de Camila Zabala y busca encontrar a las amigas de la joven que viajaban en el auto junto a la detenida.

Además escribió un mensaje tras ver a su hija mal por la muerte de su padre: "Dejaste a mi hija sin su papá. No tenés idea de lo que es capaz una mamá cuando ve destrozado a un hijo. No vas a salir, te lo aseguro".

mensaje madre Córdoba -21-2-25
Captura de Facebook.

Captura de Facebook.

