Qué importancia tiene el tiempo de sueño en la longevidad y qué horarios te pueden hacer vivir más según un experto

Mantener rutinas estables ayuda al organismo a recuperarse mejor. La constancia diaria puede marcar diferencias en el bienestar en el futuro.

Por
Este enfoque pone el foco en la relación entre los hábitos cotidianos y los ciclos biológicos internos.

  • La regularidad en los horarios de descanso aparece como un factor clave para la salud a largo plazo.
  • Investigaciones recientes vinculan los ritmos estables de sueño con menor riesgo de enfermedad y mortalidad.
  • Acostarse y levantarse en franjas horarias similares favorece los procesos biológicos de recuperación.
  • Especialistas recomiendan sostener rutinas constantes incluso cuando no se puede controlar del todo el descanso.

El vínculo entre el descanso nocturno y la expectativa de vida volvió a tomar relevancia a partir de nuevas investigaciones que analizan no solo cuántas horas se duerme, sino también en qué momento del día se realiza ese descanso. La evidencia sugiere que mantener horarios estables puede influir de manera directa en la salud general.

Durante años, el debate se centró en la duración del sueño y en su calidad, es decir, en completar correctamente las distintas fases del descanso. Pese a eso, los estudios actuales suman un elemento adicional relacionada a la constancia del ritmo sueño-vigilia como un indicador capaz de anticipar riesgos médicos y efectos a largo plazo.

Este enfoque pone el foco en la relación entre los hábitos cotidianos y los ciclos biológicos internos, lo que abre nuevas perspectivas sobre cómo pequeñas decisiones diarias pueden impactar en el bienestar con el paso del tiempo.

dormir jubilado

Cuál es la importancia del sueño para la longevidad según un experto

El divulgador de salud Marcos Vázquez, creador del proyecto Fitness Revolucionario, señala que los procesos de reparación del organismo funcionan mejor cuando están alineados con los ritmos circadianos naturales. Según explica, diversos análisis científicos detectaron menor mortalidad en personas que suelen acostarse alrededor de las 23 y despertarse entre las 6 y las 7.

Los datos también indican que levantarse de manera habitual más tarde, especialmente después de las 8 de la mañana, se asocia con indicadores de salud menos favorables en comparación con quienes comienzan el día más temprano. Esta observación coincide con trabajos previos que distinguen entre cronotipos matutinos y nocturnos, mostrando mayores riesgos en los llamados perfiles tardíos.

dormir jubilado

El especialista aclara que no se trata de obsesionarse con una hora exacta, sino de sostener cierta coherencia diaria. La repetición de horarios ayuda a que el organismo anticipe los momentos de descanso y active de forma más eficiente los mecanismos de regeneración.

También advierte que muchas personas no pueden controlar completamente sus rutinas por cuestiones laborales, como sucede con los turnos rotativos. En esos casos, recomienda establecer lo que denomina un “sueño ancla”. Este consiste en armar un bloque fijo de descanso que se repita cada día para darle al cuerpo una referencia estable.

