19 de junio de 2026 Inicio
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Alerta meteorológica por tormentas para varias localidades de Argentina: ¿cuándo deja de llover?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie avisos por fuertes precipitaciones y nevadas para varias provincias del país. Además, se espera un nuevo ingreso de frío polar desde la Patagonia que generará un brusco descenso de las temperaturas.

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Varias provincias bajo alerta por lluvias y nevadas. 

Varias provincias bajo alerta por lluvias y nevadas. 

Tormentas de Zona Sur @SurTormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos por lluvias y tormentas para varias localidades de Argentina. En una semana marcada por el frío y las precipitaciones, el pronóstico extendido adelantó que el mal tiempo llegará a su fin de cara al fin de semana.

Las lluvias arriban en CABA después del mediodía. 
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La provincia de Misiones está bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Mientras que la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut están bajo alerta por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm. A su vez, no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada, y en forma de nieve en niveles altos.

¿Cuándo deja de llover en CABA? El pronóstico extendido del SMN

De acuerdo con los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se espera un período de estabilidad climática marcado por la ausencia casi total de precipitaciones y temperaturas frías constantes durante los próximos cinco días.

Para el viernes 19, la probabilidad de lluvias se mantiene muy baja, con un rango de entre 0% y 10% durante la mañana que luego desciende al 0% por el resto de la jornada. Esta tendencia de tiempo seco se consolidará entre el sábado 20 y el martes 23, días en los cuales las probabilidades de lluvias se mantendrán en un estricto 0%, con una leve variación de hasta el 10% únicamente durante la tarde/noche del lunes 22.

Pronóstico extendido compartido por el SMN para CABA.

Pronóstico extendido compartido por el SMN para CABA.

En cuanto a las marcas térmicas, la región experimentará condiciones predominantemente frías, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 6° y los 8°. El valor más bajo del período se registrará durante las mañanas del sábado 20 y el martes 23, cuando el termómetro descenderá hasta los 6°.

Por su parte, las temperaturas máximas presentarán oscilaciones térmicas muy acotadas, posicionándose entre los 14° y los 15°. Los días viernes 19 y domingo 21 alcanzarán los 15° de máxima, mientras que el resto de las jornadas bajo análisis no superarán los 14°, configurando un panorama de frío persistente y cielos que alternarán entre algo nublados y mayormente cubiertos.

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