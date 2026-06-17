Alerta meteorológica por viento y advertencia por nieblas en Argentina previo al arribo de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y una advertencia violeta por niebla para varias localidades de Argentina. En una semana marcada por un descenso brusco de las temperaturas por el ingreso de una nueva masa de frío polar, se espera un rotundo cambio del pronóstico para los próximos días con el regreso de precipitaciones.
El SMN informó que las provincias de Río Negro y Chubut están bajo alerta amarilla por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h.
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Ante esto recomendaron evitar salir, cerrar y alejarte de puertas y ventanas, asegurar objetos sueltos y transitar con extrema precaución por la vía pública.
Mientras que para las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba están bajo advertencia violeta por niebla y "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".
Desde Meteored informaron que a parti del jueves las "lluvias, el viento y los fuertes contrastes térmicos serán protagonistas en distintas regiones del país". Esto ocurrirá gracias a "un centro de bajas presiones favorecerá lluvias durante la mañana y tormentas por la tarde sobre provincias del norte argentino".
El SMN en su página oficial adelató que para el jueves 18 regirá una alerta meteorológica amarilla por tormenta para Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, y Formosa.
Ranking de temperaturas extrema frío en Argentina
|Malargüe
|Mendoza
|0.8ºC
| Ushuaia
|Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
|0.2ºC
| El Calafate
|Santa Cruz
|-0.4ºC
| Esquel
|Chubut
|-0.6ºC
| Azul
|Buenos Aires
|-0.6ºC
| Tandil
|Buenos Aires
|-0.9ºC
| Trelew
|Chubut
|-1.2ºC
| Viedma
|Río Negro
|-1.5ºC
| Bahía Blanca
|Buenos Aires
|-2ºC
| Río Grande
|Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
|-2.4ºC