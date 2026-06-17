Alerta meteorológica por viento y advertencia por nieblas en Argentina previo al arribo de lluvias En medio de una semana marcada por un brusco descenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para varias localidades del país. En el Litoral, las neblinas son protagonistas del inicio de la jornada, generando baja visibilidad. Sin embargo, se espera un rotundo cambio del pronóstico para los próximos días con el regreso de precipitaciones. Por Agregar C5N en









Río Negro y Chubut están bajo alerta por viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y una advertencia violeta por niebla para varias localidades de Argentina. En una semana marcada por un descenso brusco de las temperaturas por el ingreso de una nueva masa de frío polar, se espera un rotundo cambio del pronóstico para los próximos días con el regreso de precipitaciones.

El SMN informó que las provincias de Río Negro y Chubut están bajo alerta amarilla por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 95 km/h.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2066927282631979073&partner=&hide_thread=false 16 JUN | El frío continúa presente en todo el país y el mapa de Tmín lo demuestra. Mirá el ranking de esta mañana



El Bolsón -4.8

Bariloche -4.7

La Quiaca Obs -4.4

Maquinchao -3.5

Chapelco -3

Malargüe -2.6

Río Grande -2

Tinogasta -1.5

Jáchal -1.4

San Juan -0.7 pic.twitter.com/iZw6zONSPz — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 16, 2026 Ante esto recomendaron evitar salir, cerrar y alejarte de puertas y ventanas, asegurar objetos sueltos y transitar con extrema precaución por la vía pública.

Mientras que para las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba están bajo advertencia violeta por niebla y "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".

Desde Meteored informaron que a parti del jueves las "lluvias, el viento y los fuertes contrastes térmicos serán protagonistas en distintas regiones del país". Esto ocurrirá gracias a "un centro de bajas presiones favorecerá lluvias durante la mañana y tormentas por la tarde sobre provincias del norte argentino".

El SMN en su página oficial adelató que para el jueves 18 regirá una alerta meteorológica amarilla por tormenta para Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, y Formosa. Ranking de temperaturas extrema frío en Argentina Malargüe Mendoza 0.8ºC Ushuaia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 0.2ºC El Calafate Santa Cruz -0.4ºC Esquel Chubut -0.6ºC Azul Buenos Aires -0.6ºC Tandil Buenos Aires -0.9ºC Trelew Chubut -1.2ºC Viedma Río Negro -1.5ºC Bahía Blanca Buenos Aires -2ºC Río Grande Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -2.4ºC