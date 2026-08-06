Los videos más impactantes del diluvio en el AMBA Las tormentas, que incluyeron actividad eléctrica e incluso caída de granizo, provocaron severas complicaciones en distintos barrios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Vecinos reportaron la existencia de calles anegadas.

Desde las primeras horas, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se vieron afectadas por tormentas, con actividad eléctrica e incluso caída de granizo, que provocaron complicaciones en diversos barrios.

Las lluvias alcanzaron su punto más crítico hacia el mediodía, y se espera una mejora paulatina hacia la noche.

View this post on Instagram El temporal afectó la circulación de los vehículos en los principales accesos principales de la región metropolitana, debido a la acumulación de agua.

El temporal había sido anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, que había emitido una alerta amarilla por ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Además, vecinos reportaron la existencia de calles anegadas en distintos barrios porteños y distritos del conurbano. Las malas condiciones del tiempo se replicaron en distintas regiones del país.