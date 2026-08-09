Cuáles son todos los feriados que tendrá la provincia de Buenos Aires en agosto 2026 El calendario oficial contempla distintas jornadas especiales durante el octavo mes del año, con fechas que varían según el municipio o la localidad y que responden a celebraciones y conmemoraciones propias de cada distrito. Por Agregar C5N en









¿Cuáles son todos los feriados que tendrá la provincia de Buenos Aires en agosto 2026?.

La provincia de Buenos Aires tendrá distintos feriados locales durante agosto de 2026.

Las jornadas estarán vinculadas con aniversarios fundacionales y celebraciones patronales.

Las fechas no serán feriados para todo el territorio bonaerense, sino que dependerán de cada partido o localidad.

El calendario oficial contempla jornadas especiales en distintas ciudades y pueblos de Buenos Aires.

Además, agosto tendrá un feriado nacional que alcanzará a todo el país. ¿Cuáles son todos los feriados que tendrá la provincia de Buenos Aires en agosto 2026?: el ámbito provincial de Buenos Aires tendrá varios días libres locales durante este mes. Las fechas corresponden a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales de distintos partidos y localidades bonaerenses.

A diferencia de los asuetos nacionales, estas jornadas no alcanzan a todos los habitantes del suelo bonaerense, sino que se aplican específicamente en los municipios o localidades incluidos en el calendario oficial. De esta manera, durante el octavo mes del año habrá distintas jornadas especiales en la zona de Buenos Aires, por lo que es importante consultar el listado correspondiente a cada distrito.

Los días festivos locales no tienen alcance sobre todo el territorio de la región. Se aplican únicamente en el municipio o localidad que figura en el calendario oficial. Por eso, una persona que vive en territorio provincial puede tener una jornada no laborable, mientras que en otra ciudad del mismo distrito se desarrolla una jornada laboral habitual. Las ocasiones están vinculadas principalmente con aniversarios de origen y festejos religiosos, por lo que es necesario revisar el listado correspondiente al lugar de residencia o trabajo.

Qué feriados tendrá Buenos Aires en agosto 2026 El calendario de feriados locales de la provincia de Buenos Aires para agosto de 2026 contempla celebraciones en diferentes partidos y localidades. Entre los motivos que originan estas jornadas se encuentran los aniversarios de fundación de distintas ciudades y pueblos, además de las fiestas patronales. El listado oficial incluye las siguientes fechas:

10 de agosto: Navarro, celebración patronal.

14 de agosto: Quilmes, aniversario fundacional.

15 de agosto: Avellaneda, celebración patronal; Saladillo, celebración patronal.

20 de agosto: Rivadavia, celebración patronal.

21 de agosto: Dolores, aniversario fundacional.

22 de agosto: Adolfo Gonzales Chaves, aniversario fundacional.

28 de agosto: Merlo, aniversario fundacional.

30 de agosto: Bragado, celebración patronal; Tornquist, celebración patronal.

31 de agosto: Castelli, aniversario fundacional. Feriados locales en localidades bonaerenses

Además de los partidos mencionados, el calendario contempla numerosas localidades que tendrán jornadas especiales durante el mes. 10 de agosto: 12 de Octubre, partido de Nueve de Julio, por su aniversario fundacional.

14 de agosto: Bartolomé Bavio, partido de Magdalena, por su aniversario fundacional.

15 de agosto: Germania, partido de General Pinto, por su aniversario fundacional; French, partido de Nueve de Julio; Las Toscas, partido de Lincoln; y Blaquier, partido de Florentino Ameghino, por sus celebraciones patronales.

16 de agosto: Porvenir, partido de Florentino Ameghino, y Leandro Nicéforo Alem Ciudad, partido de Leandro N. Alem, por sus celebraciones patronales.

17 de agosto: 17 de Agosto, partido de Puán, por su aniversario fundacional; General Rivas, partido de Suipacha, por su celebración patronal.

18 de agosto: Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor, por su aniversario fundacional.

20 de agosto: Roberts, partido de Lincoln, por su celebración patronal. 25 de agosto: Villa Sauze, partido de General Villegas, por su celebración patronal; Beruti, partido de Trenque Lauquen, por su aniversario fundacional.

29 de agosto: La Angelita, partido de General Arenales, y Saldungaray, partido de Tornquist, por sus aniversarios fundacionales.

30 de agosto: 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen, por su celebración patronal. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario nacional de feriados distingue entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Los feriados inamovibles son aquellos que se celebran en la fecha establecida y no pueden trasladarse. Los trasladables, en cambio, pueden cambiar de día de acuerdo con las disposiciones establecidas en el calendario oficial. En agosto, además de las celebraciones locales de los distintos municipios y localidades bonaerenses, existe un feriado nacional que debe tenerse en cuenta. Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo.

12 de febrero: Carnaval.

13 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos 1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.