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"Siempre seremos...": el mensaje que Sofi Martínez le dedicó a Lionel Messi tras la muerte de su papá

La periodista deportiva le envió un tierno mensaje a la familia de Lionel y honró la memoria de Jorge, quien murió en Rosario a los 68 años.

El mensaje de Sofi Martinez a Lionel Messi.

El mensaje de Sofi Martinez a Lionel Messi.

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La muerte de Jorge Messi generó una infinidad de mensajes y gestos de apoyo hacia el capitán de la Scaloneta. En este sentido, quien también se expresó fue la periodista Sofí Martínez, que compartió un video de una de las últimas entrevistas que le realizó a Lionel Messi tras finalizar la última Copa del Mundo.

Messi arribaría este sábado a Rosario entre las 20.30 y las 21. 
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Messi llegó a Rosario para despedir a su papá Jorge

En las imágenes se puede ver al capitán de la Selección Argentina hablando durante el Mundial 2026 y reconociendo la importancia que tuvo el contacto con su familia en un momento clave de la competencia, a pesar de la distancia.

"Recién terminé de hablar con mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis tíos, que estaban ahí. El hecho de que no puedan estar en este Mundial también lo hace especial, me hace vivirlo de otra manera. Mucha felicidad en la familia", había expresado el futbolista.

El emotivo video repasaba gran parte de la vida de Messi acompañado por su papá Jorge. Junto a las imágenes, Sofi escribió: "Siempre seremos por y para la familia".

Las imágenes del video. Captura: redes sociales

Las imágenes del video. Captura: redes sociales

Quién era Jorge Messi, el padre de Lionel

Jorge Horacio Messi nació en Rosario en 1958 y durante gran parte de su vida trabajó como supervisor en una empresa siderúrgica. Vivía junto a su esposa Celia Cuccittini y sus cuatro hijos, Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Sin embargo, la vida de todos cambió por la salud del más pequeño de los varones y fue una pieza más que importante en la vida deportiva de La Pulga.

Asumió cada vez más responsabilidades vinculadas a su carrera hasta convertirse en su representante y principal asesor durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona.

El capitán de la Selección dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, lo que llevó a Jorge a buscar la respuesta fuera del país, en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España: el Barcelona podía costear el tratamiento y allí Lionel brilló durante 20 años, desde 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo: no solo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain de Francia como en el Inter Miami CF de Estados Unidos.

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