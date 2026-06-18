18 de junio de 2026 Inicio
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Cambió el pronóstico y rige una alerta amarilla por tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por abundantes precipitaciones, acompañadas por granizo y fuertes ráfagas de viento. Se espera que el Área Metropolitana de Buenos Aires también sea afectada por lloviznas y chaparrones durante el transcurso del día.

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Las lluvias arriban en CABA después del mediodía. 

Las lluvias arriban en CABA después del mediodía. 

SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento zonda para varias localidades de Argentina. En medio de una semana marcada por las bajas temperaturas, regresa la inestabilidad de cara al fin de semana con chaparrones y lloviznas leves durante la jornada del jueves 18 de junio.

Río Negro y Chubut están bajo alerta por viento. 
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Las provincias bajo alerta por tormentas son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En esta región se espera tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Mientras que en el caso de Jujuy, Salta, La Rioja y Catamarca están bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

¿Cuándo llueve en CABA? El pronóstico extendido según el SMN

Para este jueves 18, las condiciones meteorológicas desmejorarán notablemente hacia la tarde y la noche. Se prevé el desarrollo de lluvias aisladas y chaparrones con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70%. La jornada mantendrá una amplitud térmica acotada, con una temperatura mínima de 10° y una máxima estimada en 13°, bajo la influencia de vientos predominantes del sector sur.

Captura del SMN.&nbsp;

Captura del SMN.

La inestabilidad persistirá durante las primeras horas del viernes 19. La mañana iniciará con probabilidades de lluvias dispersas de entre el 10% y el 40%, registrando una mínima de 8°. Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual hacia la tarde, dando paso a una disminución de la nubosidad y un leve ascenso de la marca máxima hasta alcanzar los 14°.

Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas

Tormenta

  • Entre Ríos: Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná – Villaguay - Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador.
  • Corrientes: toda la provincia.
  • Santa Fe: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - General Obligado - San Javier – Vera - General Obligado - San Javier – Vera- Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
  • Chaco: Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo - Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes.
  • Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo – Pirané – Patiño.
  • Santiago del Estero: Este de Alberdi - Este de Copo - Este de Moreno - Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina – Sarmiento - Este de Alberdi - Este de Copo - Este de Moreno.

Viento

  • Jujuy: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.
  • Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.
  • Catamarca: Cordillera de Antofagasta de la Sierra - Cordillera de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
  • La Rioja: Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina.

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