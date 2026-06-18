Cambió el pronóstico y rige una alerta amarilla por tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por abundantes precipitaciones, acompañadas por granizo y fuertes ráfagas de viento. Se espera que el Área Metropolitana de Buenos Aires también sea afectada por lloviznas y chaparrones durante el transcurso del día. Por Agregar C5N en









Las lluvias arriban en CABA después del mediodía. SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y viento zonda para varias localidades de Argentina. En medio de una semana marcada por las bajas temperaturas, regresa la inestabilidad de cara al fin de semana con chaparrones y lloviznas leves durante la jornada del jueves 18 de junio.

Las provincias bajo alerta por tormentas son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En esta región se espera tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El #SMN emitió una alerta por tormentas fuertes para el norte argentino . Se esperan hasta 70 mm en pocas horas, con riesgo de granizo y ráfagas intensas.



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¿Cuándo llueve en CABA? El pronóstico extendido según el SMN Para este jueves 18, las condiciones meteorológicas desmejorarán notablemente hacia la tarde y la noche. Se prevé el desarrollo de lluvias aisladas y chaparrones con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70%. La jornada mantendrá una amplitud térmica acotada, con una temperatura mínima de 10° y una máxima estimada en 13°, bajo la influencia de vientos predominantes del sector sur.

Captura del SMN. La inestabilidad persistirá durante las primeras horas del viernes 19. La mañana iniciará con probabilidades de lluvias dispersas de entre el 10% y el 40%, registrando una mínima de 8°. Sin embargo, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual hacia la tarde, dando paso a una disminución de la nubosidad y un leve ascenso de la marca máxima hasta alcanzar los 14°.

Alerta meteorológica por tormenta y viento: las localidades afectadas Tormenta Entre Ríos : Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná – Villaguay - Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador.

: Diamante - La Paz - Nogoyá - Paraná – Villaguay - Concordia - Federación - Federal - Feliciano - San Salvador. Corrientes : toda la provincia.

: toda la provincia. Santa Fe : Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - General Obligado - San Javier – Vera - General Obligado - San Javier – Vera- Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.

: Belgrano - Castellanos - Las Colonias - San Martín - General Obligado - San Javier – Vera - General Obligado - San Javier – Vera- Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo. Chaco : Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo - Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes.

: Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo - Maipú - Sudeste de Almirante Brown - Sudeste de General Güemes. Formosa : Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo – Pirané – Patiño.

: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo – Pirané – Patiño. Santiago del Estero: Este de Alberdi - Este de Copo - Este de Moreno - Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina – Sarmiento - Este de Alberdi - Este de Copo - Este de Moreno. Viento Jujuy: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques.

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya - Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques. Salta: Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos.

Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos. Catamarca: Cordillera de Antofagasta de la Sierra - Cordillera de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

Cordillera de Antofagasta de la Sierra - Cordillera de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle. La Rioja: Cordillera de General Lamadrid - Cordillera de Vinchina.