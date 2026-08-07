7 de agosto de 2026 Inicio
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Tras el paso de la ciclogénesis llega el frío polar: rigen alertas por temperaturas extremas y viento

Después de las tormentas que afectaron la provincia de Buenos Aires y alrededores, un nuevo ingreso de un frente hace descender el termómetro con mínimas cerca de los 5 grados. ¿Retornan las lluvias para el fin de semana?

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Las temperaturas mínimas rondan los 5 grados en CABA. 

Las temperaturas mínimas rondan los 5 grados en CABA. 

Tras el paso de la ciclogénesis con tormentas y fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por frío extremo, nevadas y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Durante el transcurso de la jornada se espera que el cielo se despeje el cielo y que comiencen a aparecer los primeros rayos de sol después de varias semanas con el firmamento nublado.

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Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut están bajo alerta por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Los mayores de precipitación acumulada se esperan sobre las zonas cordilleranas, donde además pueden estar acompañadas por una de reducción de visibilidad por viento blanco. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada.

Mientras que, para Mendoza, San Luis, La Pampa, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. La situación puede estar acompañada por reducción de visibilidad por viento blanco y/o ventisca.

En el resto del área soplarán vientos del sector sur con intensidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. En la zona no cordillerana del sur de la provincia de Mendoza se prevén vientos del sudoeste con intensidades similares, en el período de alerta correspondiente.

Por último en Santa Cruz rige un aviso por temperaturas extremas, en El Calafate, la mínima es de -6 grados al igual que en Río Turbio; mientras que en Río Gallegos, la mínima es de -3 grados.

Cómo estará el clima en CABA durante el fin de semana: el pronóstico extendido

Para la jornada del viernes 7, se esperan temperaturas con una mínima de 5 ° y una máxima que alcanzará los 13 °. Durante el transcurso del día, el cielo estará parcialmente nublado por la mañana, pasará a despejado hacia la tarde y se mantendrá claro durante la noche. Los vientos oscilarán entre los 7 y 22 km/h, predominando del sector sudoeste por la mañana y rotando al sudeste para la tarde y la noche.

El sábado 8 se mantendrá una máxima de 13 °, mientras que la mínima ascenderá a 7 °. La jornada comenzará con ráfagas de viento del sector sudoeste que alcanzarán velocidades entre 42 y 50 km/h durante la madrugada/mañana. El cielo estará nublado en las primeras horas y pasará a estar algo nublado durante la tarde. Los vientos se estabilizarán por la tarde con rachas de 23 a 31 km/h del sector norte, amainando hacia la noche (7 a 12 km/h del este).

Durante el domingo 9, el ambiente se tornará más frío en las primeras horas, marcando una mínima de 4 ° y una máxima de 13 °. El cielo se mantendrá algo nublado tanto por la mañana como por la tarde, con vientos moderados del sector sudoeste que circularán entre los 13 y 22 km/h durante todo el día.

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