Alarma por el aumento de femicidios, al menos 167 casos en lo que va de 2025

El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, advierte el aumento de los asesinatos de mujeres por violencia de género en Argentina.

 Los cadáveres de las 2 jóvenes y la menor de edad fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela.

Desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven dieron a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025. Según el análisis de los casos difundidos por los medios de comunicación, hubo 167 femicidios en lo que va del año.

La mamá de Brenda del Castillo pidió justicia por su hija: "Que paguen todos los que tengan que pagar"

Luego del triple crimen en Florencio Varela, donde asesinaron a Brenda del Castillo de 20 años, Morena Verdi de 20 años, y Lara Gutiérrez de 15 años, las jóvenes asesinadas el pasado viernes se sumaron a esta estadística sobre la violencia de género.

En total, en lo que va del 2025 se registraron 164 femicidios, 15 de los cuales ocurrieron en agosto. También se identificaron 264 intentos de asesinato de víctimas que sufrieron violencia de género. Según este registro, hay 1 femicidio cada 36 horas.

La organización que lucha contra la violencia de género detalló en marzo pasado que, en todo 2024, se produjeron 267 asesinatos de mujeres por violencia de género, según los casos que se hicieron mediáticos, por lo que la cifra puede ser más alta.

Registro Nacional de Femicidios en lo que va de 2025

En el caso de las víctimas mortales, el 15% había realizado al menos una denuncia previa y el 10% tenía alguna medida judicial de protección, precisó el informe.

Respecto a los agresores, el documento detalla que 14 pertenecían a las fuerzas de seguridad. En cuanto al vínculo, el 42% de los atacantes eran pareja de la víctima, el 29% expareja y el 9% familiar. Hay 133 niños, víctimas bilaterales, que perdieron a sus madres.

Triple femicidio en Florencio Varela: "Un femicidio cada 36 horas"

Este miércoles, tras conocerse la noticia del triple femicidio en Florencio Varela, la asociación destacó en redes sociales: "TRIPLE FEMICIDIO. Los tres cuerpos hallados asesinados hoy en Florencio Varela son los de Morena Verdi de 20 años, Brenda del Castillo de 20 años y Lara Gutiérrez de 15 años, las jóvenes que estaban desaparecidas desde el pasado viernes".

Agregaron: "No digan que nos pasamos tres pueblos o que exageramos cuando todos los días asesinan y desaparecen pibas en este país".

Además, analizaron el contexto general del país con el gobierno de Javier Milei: "En lo que va del 2025, hubo un femicidio cada 36 horas. Y mientras tanto, los Cordera y la cultura de la violación, al igual que publicidades deshumanizantes que se burlan de nosotras, que hablan de meternos en bolsas de basura y hacernos desaparecer, se hacen más presentes que nunca en un contexto de un gobierno negacionista y misógino. Estamos HARTAS", cerraron.

