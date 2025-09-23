Turismo en Argentina: el pueblito que te "conecta" con Japón

En este destino es posible encontrarse con un ejemplar del Hibakujyumoku, un ginkgo biloba que sobrevivió a la bomba nuclear de Hiroshima.

Un destino es cada vez más visitado por los turistas que recorren la ciudad de Buenos Aires gracias a la tranquilidad rural y a una curiosa conexión con el país del sol naciente. Este pequeño pueblo bonaerense, con apenas 150 habitantes, alberga uno de los tesoros más singulares de Argentina: un ejemplar del Hibakujyumoku , un ginkgo biloba que sobrevivió a la bomba nuclear de Hiroshima y que hoy crece como testimonio de esperanza y resistencia junto a la capilla local.

Está a una hora y media de Buenos Aires: tiene naturaleza, historia y buena comida

Coronel Seguí , establecida el 5 de diciembre de 1907 en honor al Coronel Francisco Segui, veterano de la guerra del Brasil, mantiene intacto su encanto rural de aquellos años . Sus calles de tierra y esquinas de ladrillo conservan la fisonomía original de los pueblos pampeanos, mientras que los silos cerealeros adornan el horizonte creando postales típicas de la región.

La legendaria panadería "La Margarita" se convirtió en un punto de encuentro imprescindible, donde los visitantes pueden degustar pan artesanal y galletas de campo mientras escuchan las historias de los lugareños.

Este rincón bonaerense ofrece una experiencia especial de turismo rural, con múltiples actividades al aire libre que incluyen circuitos de cicloturismo y mountain bike, caminatas exploratorias por el entorno natural, y la posibilidad de sumergirse en el ritmo pausado de la vida de campo. Su ubicación a solo 200 kilómetros de Buenos Aires lo convierte en una escapada perfecta para quienes buscan desconectarse del ruido urbano sin alejarse demasiado de la capital.

Dónde queda Coronel Seguí

Coronel Seguí se encuentra ubicado en el partido de Alberti, en pleno corazón de la provincia de Buenos Aires, a tan solo 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta pequeña localidad rural está posicionada a 25 kilómetros de Alberti, rodeada por el paisaje cerealero característico de la pampa húmeda.

El pueblo formaba parte del antiguo ramal ferroviario que conectaba Suipacha con Bayauca, cuyas vías ya no están en funcionamiento pero cuya historia permanece viva en la estación histórica que aún se conserva. Su ubicación privilegiada permite el fácil acceso desde la capital y la convierte en un destino ideal para escapadas de fin de semana en busca de tranquilidad y contacto con la naturaleza.

Qué puedo hacer en Coronel Seguí

Coronel Seguí brinda una experiencia única de turismo rural con múltiples opciones para disfrutar:

Contemplar el árbol Hibakujyumoku, el extraordinario ginkgo biloba sobreviviente de Hiroshima que forma parte del proyecto "Semillas de Paz", ubicado en los alrededores de la capilla local y accesible por un sendero de tierra.

Explorar la histórica estación ferroviaria, una construcción perfectamente preservada donde actualmente funciona la Despensa Amparo, manteniendo intactas las vías, andenes y la arquitectura característica del período ferroviario argentino.

Recorrer las pintorescas calles de tierra y admirar las famosas esquinas "ladrilleras", construcciones de ladrillo expuesto que conservan la estética original del pueblo y ofrecen escenarios perfectos para sacar fotos.

Disfrutar de los productos artesanales en la panadería "La Margarita", donde se pueden degustar pan casero y galletas de campo mientras se intercambian historias con los pobladores locales.

Realizar circuitos de cicloturismo por rutas demarcadas de aproximadamente 7,5 kilómetros o aventurarse en recorridos de mountain bike de hasta 10 kilómetros por caminos rurales y senderos naturales.

Emprender caminatas exploratorias por el entorno rural, siguiendo senderos que permiten descubrir el paisaje pampeano a un ritmo relajado y conectar profundamente con la naturaleza que las rodea.

Coronel Seguí Infonoroeste

Cómo llegar a Coronel Seguí

Para llegar a Coronel Seguí desde la Ciudad de Buenos Aires, la ruta más recomendada es tomar el Acceso Oeste hasta conectar con la Ruta Nacional 7, continuando por esta vía durante aproximadamente 3 horas hasta alcanzar la localidad de Chacabuco. Desde Chacabuco, es necesario tomar la Ruta Provincial 30 en dirección a Alberti, para luego seguir por camino rural asfaltado durante unos 15 kilómetros adicionales hasta llegar al destino final.

Alternativamente, se puede acceder utilizando la Ruta Nacional 5 hasta la altura de Alberti y desde ese lugar avanzar por los caminos rurales que llevan directamente al pueblo. El trayecto completo en auto permite realizar la visita en el día, aunque también representa una excelente opción para quienes planifican una estadía de fin de semana completo en contacto con la auténtica vida de campo bonaerense.