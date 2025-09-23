El voto femenino en Argentina: un paso inmenso hacia la igualdad de género

El sufragio de la mujer en Argentina se consiguió en 1947, con la promulgación de la Ley 13.010, conocida popularmente como "Ley Evita". Durante más de 50 años las feministas lucharon por ejercer su derecho a elegir y ser elegidas.

El sufragio femenino en Argentina fue un hito histórico: el 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010 , que otorgó a las mujeres el derecho a votar y a ser elegidas para cargos públicos. Fue el resultado de una lucha de décadas, liderada por mujeres que desafiaron las normas sociales y políticas de su tiempo. Este día se conoce como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.

Más conocida como Ley Evita, recién se puso en práctica el 11 de noviembre de 1951. Como Primera Dama, Eva Perón fue su principal impulsora, ya que su influencia y popularidad fueron decisivas ante el Congreso. Después de su sanción, se dedicó a concientizar a las mujeres sobre la importancia de su nuevo derecho y las instó a participar activamente en la vida política del país.

“Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos . Y la recibo, ante vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas , sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria”, anunció Eva Perón el 9 de abril de septiembre de 1947 ante una multitud de mujeres que se manifestaban en la Plaza de Mayo .

Ese día Evita se dirigió por primera vez a miles de personas que se habían concentrado frente a la Casa de Gobierno en un acto convocado por la CGT, ante una Plaza de Mayo colmada.

Con su sanción, las mujeres obtuvieron los mismos derechos y deberes cívicos que la reforma electoral de 1912 había garantizado sólo a los varones, es decir, la obligatoriedad de votar en las elecciones a partir de los 18 años y el derecho a ser candidatos a puestos electivos. Antes eran consideradas "incapaces", según el Código Civil de 1869-1871 (Vélez Sarsfield) que establecía la inferioridad jurídica de la mujer, impidiéndole acceder a derechos políticos y cívicos.

Cristina Álvarez Rodríguez: "El voto femenino abrió la puerta de la igualdad política"

La Jefa de asesores del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, reflexionó con C5N sobre la importancia de este hito: "El voto femenino conquistado por Evita y por un grupo de mujeres luchadoras comprometidas abrió una puerta que nunca nadie más pudo cerrar en Argentina, que era la puerta de la igualdad política", empezó.

Y agregó: "Las mujeres nos convertimos en sujeto de derecho, avanzamos ocupando lugares estratégicos en todos los ámbitos y fue el peronismo el que impulsó igualitariamente que todas pudiéramos protagonizar la historia".

La funcionaria advirtió que la situación política de la mujer cambió considerablemente durante el primer gobierno peronista a partir de la participación activa de las mujeres, y subrayó como un hecho decisivo la creación del Partido Peronista Femenino (PPF): "Puso en posibilidad de paridad la construcción política y también que pudiéramos estar en las listas sin ley de cupo, no había en aquella época, en la década del 40 y del 50, pero que se ocupaba con el 30% de mujeres, el 30% de sindicatos, el 30% de la rama masculina del partido".

La exministra de Gobierno bonaerense, sobrina-nieta de Evita -su abuela paterna era hermana mayor de "la abanderada de los humildes" -, aseguró que el voto dio identidad a la mujer argentina en la sociedad: "Fue un quiebre donde la mujer se empezó a definir por sí misma y no por otros, sin embargo seguimos peleando contra los derechos de exclusión, de proscripción, como el de Cristina Kirchner, que es una muestra de cómo todavía se busca silenciar a las mujeres que se plantan contra el poder, a las mujeres que transforman la historia como lo hizo ella, con gobiernos en beneficio de las mayorías populares".

En este sentido, resaltó que "la buena noticia es que hoy tenemos un movimiento feminista, un movimiento de mujeres en marcha que tienen conciencia histórica y que tienen capacidad de movilizarse y tenemos un ministerio de Mujeres y Diversidad que nos cuida de todas las violencias y por sobre todas las cosas promueve nuevos derechos". En este punto, la exdiputada remarcó la decisión del gobernador Axel Kicillof de acompañar al movimiento de mujeres, en oposición al abandono de Javier Milei a este colectivo, a parir del cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

Las precursoras del voto femenino

Desde fines del siglo XIX muchas activistas feministas venían luchando por los derechos cívicos para las mujeres. Fueron líderes que desafiaron las normas sociales y políticas de su tiempo.

Cecilia Grierson participó en 1989 en Londres del Segundo Congreso Internacional de Mujeres y en septiembre de 1900 fundó el Consejo de Mujeres.

participó en 1989 en Londres del Segundo Congreso Internacional de Mujeres y en septiembre de 1900 fundó el Consejo de Mujeres. Alicia Moreau fue una militante socialista que creó en 1907 el Comité Pro-Sufragio Femenino. En mayo de 1910, Buenos Aires fue la sede del Primer Congreso Femenino Internacional, con la participación de delegadas chilenas, uruguayas y paraguayas, donde reclamaron el derecho a votar de las mujeres.

fue una que creó en 1907 el Comité Pro-Sufragio Femenino. En mayo de 1910, Buenos Aires fue la sede del con la participación de delegadas chilenas, uruguayas y paraguayas, donde reclamaron el derecho a votar de las mujeres. Virginia Bolten fue una anarquista y sindicalista que nació el 26 de diciembre de 1876 en la ciudad de San Luis. Fue jefa de la Revolución radical de 1905. En 1907, participó en la huelga de inquilinos como parte del Centro Femenino Anarquista.

fue una anarquista y sindicalista que nació el 26 de diciembre de 1876 en la ciudad de San Luis. Fue jefa de la Revolución radical de 1905. En 1907, participó en la como parte del Centro Femenino Anarquista. Julieta Lanteri, tenía nacionalidad italiana, hizo un juicio para obtener la carta de ciudadanía y que se la inscribiera en el padrón electoral porteño de 1911. Fue la primera mujer en Sudamérica en ejercer su voto en las elecciones municipales del 26 de septiembre de ese año. Fue una de las primeras 5 mujeres en Argentina , y la primera italiana, en recibirse de médica. Fue la fundadora y primera mujer candidata a diputada en Argentina, en 1919, por el Partido Feminista Nacional, aunque las leyes de entonces no la dejaban acceder al cargo.

tenía hizo un juicio para obtener la carta de ciudadanía y que se la inscribiera en el padrón electoral porteño de 1911. Fue la primera mujer en Sudamérica en ejercer su voto en las elecciones municipales del 26 de septiembre de ese año. Fue una de las , y la primera italiana, en recibirse de Fue la fundadora y en Argentina, en 1919, por el Partido Feminista Nacional, aunque las leyes de entonces Elvira Rawson: fue militante de la Unión Cívica Radical y una de las fundadoras del Centro Feminista, que reivindicó la igualdad civil y política de la mujer. Impulsó la Asociación Pro Derechos de la Mujer, de la que se convirtió en presidenta.

LEY DE VOTO FEMENINO PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN/ CÁMARA NACIONAL ELECTORAL

El primer voto femenino

El primer voto femenino tuvo lugar en 1951 cuando las mujeres acudieron masivamente a las urnas. Para esas elecciones, en el padrón figuraban 8.623.646 electores, entre ellos, 4.222.467 mujeres. De ese total, el 90,32% fueron a las urnas y más de la mitad votó al peronismo. El resto de las electoras, 1.375.096, lo hicieron por otras fuerzas políticas, que en total sumaban ocho candidaturas.

Bajo el lema "la mujer puede y debe votar", la participación de las mujeres superó a la de los varones. Votaron alrededor de 3.500.000, entre ellos Evita. El trabajo empezó sobre la base del censo de 1947, que identificó al número de mujeres que primero había que otorgarle su certificado de nacimiento y la libreta cívica, un proceso jurídico- administrativo complejo que duró cuatro años.

Juan Domingo Perón fue reelegido como presidente, y el Partido Peronista Femenino ganó un tercio de las bancas en el Congreso, lo que aseguró una representación política sin precedentes para las mujeres argentinas. El Partido Justicialista puso en sus listas a 23 mujeres que finalmente fueron elegidas para ocupar sus puestos en la Cámara de Diputados y Senadores.

En el ámbito provincial, tanto San Juan (1928) como Santa Fe (1921) ya reconocían los derechos políticos de las mujeres antes de que fueran reconocidos nacionalmente.