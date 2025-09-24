La mamá de Brenda del Castillo pidió justicia por su hija: "Que paguen todos los que tengan que pagar" Paula dijo que reconoció los restos de la joven de 20 años, que fueron hallados descuartizados y enterrados en bolsas de residuos. Por







La mujer pidió que la justicia le de los nombres de los asesinos. C5N

Tras conocerse el trágico desenlace de la aparición de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, desaparecidas el viernes en La Matanza, y el posterior asesinato hablo una de las madres de una de ellas. La mamá de Brenda del Castillo, Paula, no me importa la política, no me importa lo que tengan que pagar.

La mujer aseguró ante C5N que "no voy a echar culpa a nadie, les pido que me ayuden a encontrar a todos, uno por uno". Además, expuso: "Hoy vi la vida de mi hija con sus manitos sangrando. Estoy acompañada por toda mi familia y los que me conocen". En este sentido, subrayó que "la justicia se tiene que ocupar de saber quiénes fueron".

Agregó: "Me arrancaron a mi hija. Mi hija era una nena buena. Y ninguna de estas 3 chicas merecían pasar por lo que pasaron. No me importa la política, no me importa nada, quiero que me ayuden.. No voy a echar culpa a nadie. Sólo pido que me ayuden a encontrar a todos".

En medio del llanto, la mujer aseguró que "el hijo, mi nieto, se va a quedar conmigo, también está su padre", en referencia al menor de 1 año que quedó huérfano por el asesinato de su madre.

En el programa El Diario, también se escuchó a la mamá de Morena Verdi, Sabrina, que hizo un llamado a toda la sociedad: "Pido que me ayuden a tener justicia. Son 3 pibas. Quiero la cabeza de todos. Quiero la cabeza de todos... Por favor, no nos dejen solas".

Concentración en la Rotonda de La Tablada Los familiares siguen concentrados en la Rotonda de La Tablada para exigir que se sepa quiénes son los responsables del triple crimen de las jóvenes que desaparecieron en La Matanza y fueron asesinadas en Florencio Varela, en la Provincia de Buenos Aires.