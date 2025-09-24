El Gobierno bonaerense confirmó qué pasó con las tres chicas desaparecidas de La Matanza asesinadas en Florencio Varela

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, brindó detalles sobre el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, la menor de edad: aseguró que las mataron el viernes y que fueron engañadas para asistir a un evento. Cayeron en una trampa organizada por una organización transnacional", subrayó.

Tras confirmarse que los cuerpos enterrados en una casa de Florencio Varela , eran el de las jóvenes que desaparecieron en La Matanza, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre qué pasó con Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez .

Triple crimen de las jóvenes de La Tablada: los familiares se manifiestan en el barrio

Durante una conferencia de prensa, Alonso informó sobre la investigación en torno al triple crimen en Florencio Varela, por el momento se mantiene el secreto de sumario, pero avanzan para dar con los responsables. Por el momento, los detenidos, dos hombres y dos mujeres, "están Los cuatro detenidos por homicidio agravado" , adelantó.

"Las habían visto por última vez con vida, el viernes a las 21:30, cuando subieron por sus propios medios y por su voluntad a una camioneta en la rotonda de La Tablada, supuestamente yendo a un evento, sin saber que estaban cayendo a una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarla ", expresó.

Además, aclaró que durante la mañana le notificaron a las familias que encontraron tres cuerpos durante la madrugada del miércoles, después de un " trabajo minucioso porque estaban enterrados en el jardín en horas de la mañana pudimos encontrar señas particulares, tatuajes y vestimentas, de cada uno que nos permitió a las familias presentárselos ", añadió Alonso por lo que las familias ya reconocieron a las chicas en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.

Sobre los principales responsables, Alonso subrayó que está relacionado con una banda de narcotráfico que tiene un comando operacional en la Ciudad de Buenos Aires. "Tienen diferentes puntos de venta en el conurbano, habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato, es una locación con dos dueños, tenemos cuatro detenidos", informó.

Tras la identificación de una camioneta blanca adulterada, que aparece en varias cámaras de seguridad, se pudo saber que las tres chicas subieron por voluntad propia al vehículo: "El hecho de que sea una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada, que buscaba la impunidad de este asesinato".

"Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las once y doce de la noche, estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales", sumó el mandatario.

"Sabemos que las chicas recorrían por la zona de Flores en CABA, en ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narcocriminal, y por algunos detalles que estamos estableciendo, derivó en esta venganza de esta organización que terminó asesinándolas", afirmó y resaltó que "fueron engañadas para participar de este evento".