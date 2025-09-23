Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada El futbolista decidió regresar al país con motivo de su conflicto legal con Wanda Nara y esto quizá sea clave para definir la tenencia de sus hijas.







Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina. Instagram

El futbolista Mauro Icardi vuelve a Argentina y dejará el club turco Galatasaray en medio de la temporada, algo que sorprendió mucho luego de lo que fue su extensa lesión que lo dejó fuera de las canchas por un período de tiempo muy largo. Y su objetivo está claro: ir contra Wanda Nara.

A través del programa televisivo Empezar el Día, el panelista Facundo Ventura reveló: "Ayer hablé con alguien muy cercano al jugador y me confirmó que Mauro Icardi va a volver a la Argentina en octubre. Puede ser a mediados o a fines de mes, todavía no está definido. Él está 100% convencido de que en octubre va a poder reencontrarse con sus hijas". Con estas palabras, dejó en evidencia el gran problema que se le presentará a Wanda Nara.

"Ya habían empezado a tener de nuevo las videollamadas, pero este es uno de sus deseos más grandes porque las extraña y quiere pasar tiempo con ellas. Esto es lo que más quiere Mauro en este momento", continuó Ventura. Toda esta situación deja a las claras que se viene al país porque no encuentra otra solución en el mediano-corto plazo.

Mauro Icardi hijas Francesca Isabella Mauro Icardi no convive con Francesca e Isabella hace muchos meses. Redes sociales

Para finalizar, el panelista agregó: "Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios. Él le tiene mucho respeto y confianza a ese medio (El Trece), a ese programa, a esa persona. Es un lugar donde se va a sentir seguro para hablar". Además, recordó que en Telefe es donde protegen a Wanda Nara, razón por la cual los atacó recientemente mediante sus redes sociales.