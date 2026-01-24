Peligro: advierten que casi el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo

Desde la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) remarcaron que "persistir en este rumbo no es ajuste: es abandono del Estado en una de sus funciones esenciales". Cuáles son los caminos más peligrosos.

Baches, falta de señalización, mal estado del pavimento. Viajar por las rutas argentinas es una ruleta rusa y somete a los conductores y acompañantes a una peligrosa aventura que atenta contra la vida. Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo , lo que afecta la seguridad de los viajeros y la logística productiva.

El documento surge tras la celebración del "Foro Regional Corredor Ruta Nacional 151 - Región Vaca Muerta Norte" , del que participan funcionarios provinciales y municipales, representantes sindicales, cámaras empresariales, sectores productivos y vecinos de La Pampa, Neuquén y Río Negro que están afectados por el deficiente estado de la traza.

El texto, titulado "Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial" , denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad, por lo que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes .

" El deterioro progresivo de la infraestructura vial se produce fundamentalmente ante la falta de ejecución de obras de construcción, reconstrucción, mitigación, conservación y mantenimiento de las rutas en sus calzadas principales, banquinas, márgenes laterales, zonas libres de obstáculos o zonas despejadas, cunetas de desagüe, señalizaciones horizontal y vertical, iluminación, puentes, entre otros componentes, siendo de esta manera acumulativo y progresivo hasta alcanzar la falla o deformación parcial y total", detalló el trabajo, actualizado al 31 de diciembre último.

El informe denunció también que la gestión del presidente Javier Milei subejecutó la mitad del presupuesto en 2024 y 2025, lo que provocó el deterioro de las rutas , la caída de la velocidad media de circulación, el aumento de los costos logísticos para las empresas que transportan bienes y el aumento de la siniestralidad vial.

En el capítulo "Evaluación de Estado de los Pavimentos" se explicó el denominado "Índice de Estado" (IE), que es un indicador que involucra a todas las variables de deformación de un pavimento: rugosidad, ahuellamiento, fisuración, desprendimientos y rotura de bordes.

Este IE se mide de 0 a 10 y proporciona una idea general del estado de la calzada y de la calidad de su superficie de rodadura: de 0 a 5 supone un mal estado, de 5 a 7 uno regular y de 7 a 10 uno bueno. "De acuerdo a nuestras proyecciones, el IE estaría arrojando que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular a malo. La parcialidad de la información oficial atentó a que las mediciones se hayan realizado en menos del 50% de la Red Vial Nacional", remarcó el documento.

Cuáles son las rutas más peligrosas del país

Según el relevamiento de FEVEPINA, entre los corredores más comprometidos por el deterioro acelerado y con denuncias de emergencia vial y amparos judiciales de usuarios se mencionan los siguientes: