Sorpresivo paro de colectivos desde las 13 en el AMBA: qué líneas no funcionan Los trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón S.A. realizarán una asamblea para definir los pasos a seguir tras los atrasos en el pago de los sueldos. Por + Seguir en







Paro de colectivos desde las 13.

Los trabajadores de la empresa de colectivos El Nuevo Halcón S.A. harán una asamblea desde las 13 y hasta las 15 para definir el futuro de la empresa por los atrasos de sueldos y en medio de rumores que indican que la empresa puede quedar a manos de otra.

De este modo, las líneas que interrumpirán su servicio son la 148 y 502, ambas circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Y no es la primera vez que realizan un cese de actividades, ya que tienen constantes atrasos con los pagos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elnuevohalcon/status/2013951239491317953&partner=&hide_thread=false 21/1/26: El servicio se verá interrumpido a las 13 hs por asamblea gremial. Por esta vía informaremos la resolución de la misma. pic.twitter.com/N2KBq9z5LI — El Nuevo Halcón SA (@elnuevohalcon) January 21, 2026 En el inicio de cada mes, suelen ir a paro de colectivos porque se atrasan. La misma situación pasó en diciembre, pero también se repitió con el pago de aguinaldos. No solo todo se atrasó, sino que también desde la empresa aseguraron que puede seguir sucediendo.

Se estima que desde las 15 se vuelva a habilitar el servicio y los colectivos vuelvan a circular para la normalidad de su servicio.