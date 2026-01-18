18 de enero de 2026 Inicio
Chocaron un colectivo de la línea 45 y una combi en Constitución: hay ocho heridos

El hecho se produjo en el cruce de las calles 15 de noviembre de 1889 y Salta. Entre las personas afectadas se encuentra una menor de edad.

Un total de ocho personas sufrieron heridas luego de un choque entre un colectivo y una combi en el barrio porteño de Constitución, por lo que las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona. Entre las personas afectadas se encuentra una menor de edad.

El hecho se produjo cerca de la Casa Rosada.
Impactante choque y vuelco frente a la Casa Rosada: hay tres heridos

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó en un parte al que accedió C5N que el hecho se produjo en la intersección de las calles 15 de noviembre de 1889 y Salta, donde se registró un accidente entre un colectivo de la línea 45 y una combi que trasladaba mercadería.

En tal sentido, cuatro mujeres, un hombre y una menor de edad fueron asistidas por médicos en el lugar, mientras que otros cuatro hombres debieron ser trasladados a los hospitales Penna y Ramos Mejía debido a la magnitud de las heridas que sufrieron.

En tanto, además de los médicos, del operativo formaron parte policías y bomberos, junto al personal de tránsito que trabajó para ordenar la circulación en el lugar, debido a que los vehículos siniestrados obstaculizaban la calle.

Domingo de accidentes en CABA: tres heridos por un choque y vuelco frente a la Casa Rosada

Un total de tres personas sufrieron heridas luego de un choque de automóviles en el Microcentro porteño, a metros de la Casa Rosada, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para establecer los motivos de la colisión, por la cual el tránsito en la zona fue parcialmente interrumpido.

El informe del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), al que accedió C5N, señaló que el hecho se produjo en el cruce de las avenidas Leandro N. Alem y Rivadavia, donde chocaron un Peugeot 208 y un Fiat, que luego volcó.

En tal sentido, el reporte del SAME detalló que dos hombres de 47 y 57 años fueron atendidos en el lugar, mientras que una mujer de 40 sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Argerich. Del operativo también formó parte la Policía de la Ciudad.

