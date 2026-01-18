Chocaron un colectivo de la línea 45 y una combi en Constitución: hay ocho heridos El hecho se produjo en el cruce de las calles 15 de noviembre de 1889 y Salta. Entre las personas afectadas se encuentra una menor de edad. Por + Seguir en







Un colectivo y una combi chocaron en Constitución. SAME

Un total de ocho personas sufrieron heridas luego de un choque entre un colectivo y una combi en el barrio porteño de Constitución, por lo que las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona. Entre las personas afectadas se encuentra una menor de edad.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó en un parte al que accedió C5N que el hecho se produjo en la intersección de las calles 15 de noviembre de 1889 y Salta, donde se registró un accidente entre un colectivo de la línea 45 y una combi que trasladaba mercadería.

Embed En tal sentido, cuatro mujeres, un hombre y una menor de edad fueron asistidas por médicos en el lugar, mientras que otros cuatro hombres debieron ser trasladados a los hospitales Penna y Ramos Mejía debido a la magnitud de las heridas que sufrieron.

En tanto, además de los médicos, del operativo formaron parte policías y bomberos, junto al personal de tránsito que trabajó para ordenar la circulación en el lugar, debido a que los vehículos siniestrados obstaculizaban la calle.

