Falleció un intendente de La Pampa en un accidente vial

Nazareno Cruz Otamendi, jefe comunal de Quehué, viajaba junto a su familia en una camioneta rumbo a la Costa Atlántica cuando a la altura del kilómetro 265 de la Ruta provincial 18 recibió el impacto de una grúa, que se desprendió de un camión que circulaba en sentido contrario.

La pareja del intendente y sus dos hijos sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital de General Acha. 

El intendente de la localidad pampeana de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, falleció este sábado por la madrugada en un accidente vial sobre la ruta provincial 18. El jefe comunal viajaba junto a su familia en una camioneta rumbo a la Costa Atlántica cuando, a la altura del kilómetro 265, recibió el impacto de una grúa que se desprendió de un camión que circulaba en sentido contrario.

Las víctimas fatales en incidentes viales en rutas aumentaron un 14% interanual en 2025.
Por su parte, la pareja del intendente y sus dos hijos sufrieron lesiones leves y tuvieron que ser trasladados al hospital zonal de General Acha.

Fuentes del caso señalaron a NA que, cerca de las 6 de la mañana, se le "desprendió al camión uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja" e impactó de lleno contra el lateral del conductor de la camioneta Fiat Strada en la que viajaba el mandatario.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Quehué, Ataliva Roca y personal de la Agencia de Investigación Científica. Debido a las tareas de peritaje, el tránsito en la zona estuvo interrumpido por más de dos horas, afectando los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152 hasta pasadas las 11 de la mañana

El gobernador de la provincia Sergio Ziliotto, lamentó lo ocurrido en su cuenta de X con un posteo donde despidió al intendente: "Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento".

