Tensión rumbo a la Costa bonaerense: una avioneta aterrizó de emergencia en la Ruta 56 La aeronave presentó un desperfecto mecánico durante el vuelo y Seguridad Vial tuvo que montar un operativo preventivo, pero no hubo heridos.







Una avioneta aterrizó de emergencia en la Ruta 56. Redes sociales

Una avioneta aterrizó de emergencia en la Ruta Provincial 56, uno de los principales accesos a la Costa Atlántica bonaerense, luego de sufrir un desperfecto mecánico durante un vuelo. Tras la maniobra, la aeronave quedó parcialmente sobre uno de los carriles, lo que provocó demoras y la interrupción parcial de la circulación.

El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 35, en el tramo que conecta General Conesa con General Madariaga, y no dejó personas heridas.

Efectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que patrullaban la zona, intervinieron de inmediato para asistir al piloto y desplegar un operativo de señalización y ordenamiento del tránsito. El hombre, de 51 años, se encontraba consciente, no sufrió heridas y tenía la documentación y habilitaciones correspondientes.

La avioneta se dirigía desde la localidad bonaerense de Cañuelas hacia el aeródromo de Villa Gesell cuando se detectó el desperfecto. La falta de señal telefónica en ese sector de la ruta dificultó inicialmente las comunicaciones, aunque la activación del protocolo de emergencia permitió controlar la situación sin mayores inconvenientes.