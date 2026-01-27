27 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Chocaron un auto y un colectivo de larga distancia en la Autopista 25 de Mayo: al menos un herido

Por el hecho, que se produjo a la altura de la bajada en la Avenida Jujuy, intervino el SAME y la Policía. El hombre herido sufrió politraumatismos.

Por
El SAME intervino por el hecho.

El SAME intervino por el hecho.

Al menos un hombre sufrió heridas luego de que un auto y un colectivo de larga distancia chocaran sobre la Avenida 25 de Mayo, por lo que las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona e interrumpieron la circulación de los vehículos.

La pareja del intendente y sus dos hijos sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital de General Acha. 
Te puede interesar:

Falleció un intendente de La Pampa en un accidente vial

El parte médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), al que accedió C5N, detalló que el hecho se produjo en la Avenida 25 de Mayo a la altura de la Avenida Jujuy, en sentido a la provincia de Buenos Aires. Por el suceso, por el cual el tránsito permaneció interrumpido en la zona, un hombre fue trasladado hacia el Hospital Argerich ya que sufrió politraumatismos luego de que quedara atrapado en su vehículo, un Fiat 125.

Un video de una cámara de seguridad de la zona expuso que el hecho se registró cuando el auto circulaba sobre la mano izquierda y fue tocado por un colectivo de larga distancia. En ese momento, cruzó de manera perpendicular e incluso se desplazó muy cerca de otros autos que se trasladaban.

Por su parte, el colectivo se trata de la empresa Tienda León, que frecuentemente transporta pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza. Además del SAME, intervinieron bomberos y la Policía de la Ciudad.

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Tres personas resultaron heridas el domingo producto de un impresionante choque entre dos colectivos en el barrio porteño de Palermo, en la intersección de la avenida Santa Fe y Humboldt.

El fuerte impacto ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este domingo luego que una unidad de la línea 59 embistiera por detrás a otro interno de la misma línea, que permanecía detenido en un semáforo. La violencia del impacto provocó el estallido de los cristales traseros.

En el lugar trabajaron personal policial y del SAME, quienes desplegaron un operativo de emergencia en la zona para asistir a los damnificados. Según confirmaron fuentes oficiales, dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Los efectivos mantuvieron restringido el tránsito en el área a la espera de las pericias correspondientes y la orden de la fiscalía interviniente para remover las unidades siniestradas.

Ahora, durante la investigación se tratará de determinar las causas por las cuales el chofer de la segunda unidad no logró frenar a tiempo, en un horario donde el transporte público circulaba con una alta densidad de ocupantes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las víctimas fatales en incidentes viales en rutas aumentaron un 14% interanual en 2025.

Peligro: advierten que casi el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo

Paro de colectivos desde las 13.

Se levantó el paro de colectivos en el AMBA: El Nuevo Halcón programó la reunión para el viernes

Una avioneta aterrizó de emergencia en la Ruta 56.

Tensión rumbo a la Costa bonaerense: una avioneta aterrizó de emergencia en la Ruta 56

Un colectivo y una combi chocaron en Constitución.

Chocaron un colectivo de la línea 45 y una combi en Constitución: hay ocho heridos

El hecho se produjo cerca de la Casa Rosada.

Impactante choque y vuelco frente a la Casa Rosada: hay tres heridos

Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.
play

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

Rating Cero

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

En los últimos años, la actriz habló en distintas entrevistas sobre la importancia del equilibrio emocional, el contacto con la naturaleza y la necesidad de bajar el ritmo, especialmente después de décadas de exposición constante.

Una famosa actriz disfruta de su divorcio y ahora visitó la Antártida: de quien se trata

Julianne Moore interpreta a una madre que sufre la muerte de su hijo. 
play

Netflix recuperó una película de suspenso que es increíble: tenés que verla sí o sí

Pamela Anderson mantiene su estilo natural frente a las cámaras. 

Qué fue de la vida de Pamela Anderson tras el éxito de Baywatch

The Hollywood Reporter la definió como entretenida y fácil de ver, ideal para disfrutar sin demasiadas exigencias.
play

Esta serie romántica combina un baile muy especial con una emocionante historia y es furor en Netflix: cual es

últimas noticias

Marixa Balli.

Marixa Ballli contra Javier Milei por presentarse con Fátima Florez: "No estamos para cantar"

Hace 10 minutos
La artista española elogió el atractivo de su colega y compañero en la ficción.

Qué actriz de La Casa de Papel hizo una explosiva declaración sobre Rodrigo de la Serna

Hace 49 minutos
Luis Caputo y Javier Milei.

El riesgo país cayó debajo de los 500 puntos: en qué lugar quedó Argentina en el ranking de países de la región

Hace 1 hora
En el vehículo iban dos hombres y una mujer que resultó herida. 

Otro accidente en los médanos: volcó una camioneta en Villa Gesell y una mujer resultó herida

Hace 1 hora
Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña son los tres jugadores del Alianza Lima acusados de agresión sexual por una joven argentina.

Declaró la joven argentina que denunció a Carlos Zambrano y otros dos futbolistas de Perú: "Me lastimaron"

Hace 1 hora