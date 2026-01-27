Chocaron un auto y un colectivo de larga distancia en la Autopista 25 de Mayo: al menos un herido

Por el hecho, que se produjo a la altura de la bajada en la Avenida Jujuy, intervino el SAME y la Policía. El hombre herido sufrió politraumatismos.

Al menos un hombre sufrió heridas luego de que un auto y un colectivo de larga distancia chocaran sobre la Avenida 25 de Mayo , por lo que las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona e interrumpieron la circulación de los vehículos.

El parte médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) , al que accedió C5N , detalló que el hecho se produjo en la Avenida 25 de Mayo a la altura de la Avenida Jujuy, en sentido a la provincia de Buenos Aires. Por el suceso, por el cual el tránsito permaneció interrumpido en la zona , un hombre fue trasladado hacia el Hospital Argerich ya que sufrió politraumatismos luego de que quedara atrapado en su vehículo, un Fiat 125.

Un video de una cámara de seguridad de la zona expuso que el hecho se registró cuando el auto circulaba sobre la mano izquierda y fue tocado por un colectivo de larga distancia. En ese momento, cruzó de manera perpendicular e incluso se desplazó muy cerca de otros autos que se trasladaban.

Por su parte, el colectivo se trata de la empresa Tienda León, que frecuentemente transporta pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini , ubicado en Ezeiza. Además del SAME, intervinieron bomberos y la Policía de la Ciudad.

Tres personas resultaron heridas el domingo producto de un impresionante choque entre dos colectivos en el barrio porteño de Palermo, en la intersección de la avenida Santa Fe y Humboldt.

El fuerte impacto ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este domingo luego que una unidad de la línea 59 embistiera por detrás a otro interno de la misma línea, que permanecía detenido en un semáforo. La violencia del impacto provocó el estallido de los cristales traseros.

En el lugar trabajaron personal policial y del SAME, quienes desplegaron un operativo de emergencia en la zona para asistir a los damnificados. Según confirmaron fuentes oficiales, dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Los efectivos mantuvieron restringido el tránsito en el área a la espera de las pericias correspondientes y la orden de la fiscalía interviniente para remover las unidades siniestradas.

Ahora, durante la investigación se tratará de determinar las causas por las cuales el chofer de la segunda unidad no logró frenar a tiempo, en un horario donde el transporte público circulaba con una alta densidad de ocupantes.