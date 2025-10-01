A pesar del calor vuelven las lluvias y tormentas al AMBA: rige una alerta meteorológica amarilla Tras varios días de temperaturas agradables, las condiciones meteorológicas desmejoran de cara al fin de semana. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes vientos y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h. Por







A pesar del calor vuelven las lluvias y tormentas al AMBA: rige una alerta meteorológica amarilla

A pesar de las temperaturas agradables y el calor que se registró en los últimos días, las condiciones meteorológicas desmejoran de cara al fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó que para la jornada del miércoles 1° de octubre se espera un día soleado con máximas de 24° y mínimas de 12°.

Durante el miércoles, jueves y viernes el buen tiempo se mantendrá con días soleados y temperaturas máximas arriba de los 24°. Sin embargo, estas condiciones no se mantendrán durante los primeros días de octubre y el fin de semana.

CABA pronóstico 1-10-25 Captura del SMN.

Desde Meteored informaron que "la estabilidad será transitoria, ya que un nuevo sistema frontal frío comenzará avanzar" y esto reactivará las precipitaciones en el centro del país. "El sábado, La Pampa y la provincia de Buenos Aires serán las primeras en registrar lluvias y tormentas", añadieron.

El pronóstico extendido del SMN adelantó que se esperan tormentas aisladas durante la tarde/noche del sábado 4 de octubre, con una máxima de 28° y mínima de 18°.

En esta línea, desde Meteored expresaron que durante el domingo la "inestabilidad se extenderá hacia Santa Fe, Entre Ríos, y el sudeste de Córdoba". Alerta meteorológica amarilla y naranja por viento: las localidades afectadas El SMN informó que rige una alerta amarilla y naranja por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h, para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1973328573282001024&partner=&hide_thread=false 1 OCT #Alertas para hoy:



#Viento

50-75 km/h con ráfagas ≥ 120 km/h

40-60 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



#Lluvia

30-50 mm



Más información y recomendaciones: https://t.co/GRjfngGukd pic.twitter.com/cewVyXGJUG — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 1, 2025