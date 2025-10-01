A pesar del calor vuelven las lluvias y tormentas al AMBA: rige una alerta meteorológica amarilla

A pesar de las temperaturas agradables y el calor que se registró en los últimos días, las condiciones meteorológicas desmejoran de cara al fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estimó que para la jornada del miércoles 1° de octubre se espera un día soleado con máximas de 24° y mínimas de 12°.
Durante el miércoles, jueves y viernes el buen tiempo se mantendrá con días soleados y temperaturas máximas arriba de los 24°. Sin embargo, estas condiciones no se mantendrán durante los primeros días de octubre y el fin de semana.
Desde Meteored informaron que "la estabilidad será transitoria, ya que un nuevo sistema frontal frío comenzará avanzar" y esto reactivará las precipitaciones en el centro del país. "El sábado, La Pampa y la provincia de Buenos Aires serán las primeras en registrar lluvias y tormentas", añadieron.
El pronóstico extendido del SMN adelantó que se esperan tormentas aisladas durante la tarde/noche del sábado 4 de octubre, con una máxima de 28° y mínima de 18°.
En esta línea, desde Meteored expresaron que durante el domingo la "inestabilidad se extenderá hacia Santa Fe, Entre Ríos, y el sudeste de Córdoba".
Alerta meteorológica amarilla y naranja por viento: las localidades afectadas
El SMN informó que rige una alerta amarilla y naranja por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h, para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1973328573282001024&partner=&hide_thread=false