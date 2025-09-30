Alerta en Ibiza: cerraron escuelas y playas por las intensas lluvias e inundaciones La Agencia Estatal de Meteorología de España advirtió sobre un "peligro extraordinario". Las autoridades recomendaron a los residentes que permanezcan en sus hogares. Por







Ibiza registró inundaciones. AFP

Las autoridades de la playa española de Ibiza cerraron las playas y escuelas por las intensas lluvias registradas, que generaron grandes inundaciones. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el alerta roja, aunque luego lo bajó a naranja, y advirtió sobre un "peligro extraordinario".

Según consignó el reconocido medio español RTVE, las lluvias de mayor intensidad cayeron alrededor de las 13 (8 de Argentina) y se registraron cortes de luz en diferentes zonas. En tanto, los teléfonos celulares de los que residen en el lugar recibieron una advertencia a través de mensajes.

En tal sentido, la Aemet alertó sobre la magnitud de las inundaciones y marcó que "en Ibiza ha sido el día más lluvioso desde, al menos, 1952". También detalló que "Eivissa ha recogido 254 mm en pocas horas, más de la mitad de lo que suele llover en un año completo en la zona".

En distintos videos en las redes sociales, se observa que el agua desbordó las calles e incluso tapó las ruedas de algunos vehículos. En tanto, las autoridades también recomendaron que los residentes permanezcan en sus casas y sólo salgan por motivos de fuerza mayor.