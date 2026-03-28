28 de marzo de 2026 Inicio
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Alerta activa por tormentas para Buenos Aires: pronostican cuatro días de lluvia y mal tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones para el último fin de semana de marzo. A pesar de esto, las temperaturas irán en aumento y alcanzarán los 30 grados.

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Las lluvias permanecerán hasta el lunes 30 de marzo. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. El último fin de semana de marzo se despide con mal tiempo y lluvias que se extenderán desde el sábado hasta el lunes 30.

Las lluvias llegan al AMBA después del mediodía. 
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El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis.

Tormenta 28-3-26
Las tormentas llegaron para quedarse.

Las tormentas llegaron para quedarse.

En esta región será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En el caso de las provincias de Chubut y Santa Cruz, rige una alerta amarilla por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Eso no es todo sino que el SMN detalló que "el avance de una masa de aire muy cálida y húmeda" hace que las temperatura se disparen en los próximos días. Esto generó que, durante la jornada del viernes 27, las máximas estuvieran por arriba de los 30.

"Esta masa de aire llegó para quedarse, por lo que la región mantendrá temperaturas elevadas hasta mediados de la próxima semana", detallaron. Así que a pesar de las lluvias y el mal tiempo, el calor se mantendrá de manera constante durante el fin de semana.

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Las lluvias y tormentas llegaron para quedarse: cómo estará el clima en CABA

Para mañana domingo, el panorama no cambia demasiado en las primeras horas. Durante la madrugada y la mañana, persistirá una inestabilidad moderada (10-40% de probabilidad de lluvias), pero el dato clave es el ascenso térmico: esperamos una máxima de 30°C. Este calor, sumado a la humedad residual, generará una tarde de domingo bastante agobiante bajo un cielo mayormente nublado.

CABA 28-3-26
Captura del SMN.

Captura del SMN.

El lunes 30 seguirá con una tendencia similar. La mañana arrancará con tormentas aisladas (10-40% de probabilidad) y una mínima elevada de 23°C, escalando hasta los 29°C por la tarde. Es un sistema que se niega a abandonar la región, manteniendo las condiciones de "invernadero" en plena Capital.

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