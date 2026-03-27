27 de marzo de 2026 Inicio
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Regresan las tormentas en el AMBA: llega un frente de nubes y lluvia que durará más de 24 horas

Vuelve la inestabilidad y el mal tiempo de cara al último fin de semana de marzo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que se mantendrá activa durante los próximos días.

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Las lluvias llegan al AMBA después del mediodía. 

Las lluvias llegan al AMBA después del mediodía. 

Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó en su pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que las lluvias y tormentas regresaran durante la jornada del viernes 27 de marzo y se mantendrán por más de 24 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que las lluvias comenzarán el viernes a la tarde.
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Cambió el pronóstico y se adelantan las tormentas en el AMBA

Parte de Jujuy será afectado por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados de manera local.

El cierre de esta semana en el AMBA y el comienzo del sábado estarán regidos por la inestabilidad. Para lo que resta de este viernes 27, el cielo irá cubriéndose con una probabilidad de tormentas que aumenta significativamente hacia la noche (llegando al 70%), con una máxima de 27°.

clima lluvia tormenta paraguas

El sábado 28 continuará bajo la misma tónica. Será una jornada gris y húmeda, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante casi todo el día. A pesar de la lluvia, la temperatura no dará tregua, oscilando entre una mínima de 21° y una máxima de 28°, lo que generará una sensación de pesadez en el ambiente.

Hacia el domingo 29, las condiciones empezarán a mejorar, aunque la mañana todavía podría presentar algunas precipitaciones aisladas. Lo más destacado será el ascenso de la temperatura: se espera una tarde calurosa con una máxima que tocará los 30°. Un dato no menor es que se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, lo que podría aportar algo de alivio frente al calor.

El mapa de las tormentas: cómo avanza el mal tiempo en Buenos Aires

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