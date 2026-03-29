29 de marzo de 2026 Inicio
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Fuerte temporal afectó a Buenos Aires y Córdoba: inundaciones, destrozos y evacuados

El alerta naranja se mantiene este domingo por tormentas fuertes en PBA, tras lluvias históricas y desbordes también en el centro del país.

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El temporal afectó a las provincias de Buenos Aires y Córdoba: inundaciones, destrozos y evacuados

Fuertes lluvias provocaron inundaciones en el interior de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, donde un temporal extremo dejó hasta 250 milímetros en pocas horas y obligó a evacuar un geriátrico en la localidad de Colonia Marina.

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En territorio bonaerense, el foco más delicado está en el centro de la provincia. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, las tormentas se estacionaron y descargaron con intensidad sobre ciudades como Olavarría y Azul, con más de 150 milímetros en pocas horas. El resultado fue inmediato: calles anegadas, dificultades para circular y vecinos afectados por el avance del agua.

El fenómeno se fue desplazando. Previamente, el norte provincial había sido el más castigado, con acumulados cercanos a los 100 milímetros en localidades como Arrecifes y San Antonio de Areco. Con el correr del día, las condiciones mejoraron en esa zona, pero el sistema volvió a intensificarse más al sur.

En paralelo, Córdoba también registró un evento extremo. En Colonia Marina, una pequeña localidad del departamento San Justo, se acumularon entre 200 y 250 milímetros en pocas horas, en uno de los episodios más intensos de la temporada. Hubo inundaciones en distintos sectores, anegamientos en campos y zonas bajas, y complicaciones en los accesos.

La tormenta fue especialmente fuerte durante la madrugada, lo que complicó la asistencia a los vecinos. Además, se reportaron caídas de árboles y problemas en la circulación. Personal municipal trabajó durante toda la noche y continuaba con tareas de desagote.

Este tipo de episodios responde a una combinación de aire cálido y húmedo, con tormentas que se regeneran sobre una misma zona y descargan grandes volúmenes de agua en poco tiempo.

El alerta naranja se extiende durante la mañana del domingo

El mal tiempo continúa este domingo 29 en el centro, este y noreste de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja por tormentas fuertes o severas en zonas como Olavarría, Azul, Rauch, Maipú, Dolores, el Partido de la Costa y Punta Indio.

Según el organismo, se esperan acumulados de entre 50 y 90 milímetros, con valores superiores en forma puntual, por lo que el riesgo principal sigue siendo la intensidad de las precipitaciones. Otras localidades como Tandil, Mar del Plata, Villa Gesell y la zona del Río de la Plata permanecen bajo alerta amarillo, con fenómenos de menor intensidad pero igualmente relevantes.

En el AMBA, en tanto, no rige alerta por el momento y se prevén lluvias aisladas. Para la tarde, las tormentas podrían persistir en el este bonaerense, especialmente en áreas cercanas a Dolores, Punta Indio y el Río de la Plata. Mientras tanto, en las zonas más afectadas, la atención está puesta en el drenaje del agua acumulada y en la evolución del clima en las próximas horas.

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