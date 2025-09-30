Llega el calor, pero continúa el mal tiempo en Argentina: rige una alerta meteorológica por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias provincias de Argentina. El organismo pronosticó una serie de fenómenos acompañados por fuerte actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas para la jornada del martes 30 de septiembre.
El SMN adelantó que las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta, se encuentran bajo alerta meteorológica por tormenta.
"Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente", expresaron.
Mientras que Chubut y Santa Cruz se encuentra bajo alerta por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.