30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Llega el calor, pero continúa el mal tiempo en Argentina: rige una alerta meteorológica por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuerte actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas.

Por
Las provincias bajo alerta son Misiones

Las provincias bajo alerta son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. 

Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias provincias de Argentina. El organismo pronosticó una serie de fenómenos acompañados por fuerte actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas para la jornada del martes 30 de septiembre.

Comienzan las jornadas calurosas en Buenos Aires.
Te puede interesar:

Llegó la primavera y el calor a Buenos Aires: cuándo aumentan las temperaturas

El SMN adelantó que las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta, se encuentran bajo alerta meteorológica por tormenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1972982218248298984&partner=&hide_thread=false

"Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente", expresaron.

Mientras que Chubut y Santa Cruz se encuentra bajo alerta por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Alerta meteorológica por vientos y tormentas: las localidades afectadas

Tormentas

  • Misiones: toda la provincia.
  • Corrientes: toda la provincia.
  • Formosa: toda la provincia.
  • Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.
  • Salta: Rivadavia - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria.

Viento

  • Santa Cruz: toda la provincia.
  • Chubut: Meseta de Cushamen - Meseta de Futaleufú - Meseta de Languiñeo - Meseta de Tehuelches.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Patagonia se verá afectada por vientos intensos.

Ahora sí, llegó la Primavera: suben las temperaturas, pero hay alerta por ráfagas en dos provincias

La Patagonia será afectada por fuertes ráfagas del sector oeste.

El invierno no se va: hay alerta por ráfagas y nevadas en cinco provincias

Se esperan jornadas más calurosas de lo habitual.

Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre

play

La lluvia no da tregua en Buenos Aires: rige una alerta meteorológica por tormentas y viento

La mujer no pudo ser reanimada.

Temporal en Mendoza: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Una ciclogénesis fugaz que llega el fin de semana a Buenos Aires.

Llega un nuevo temporal a Buenos Aires: rigen alertas en 10 provincias

Rating Cero

Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

La actriz murió a los 86 años.

Murió Adriana Aizenberg, reconocida actriz de El Encargado y Los exitosos Pells

Susana confundió el nombre de Luck Ra por el de Rucau.
play

El hilarante error de Susana Giménez en los Martín Fierro 2025: "Perdón"

Su nueva estética combina sencillez y naturalidad, lejos del brillo de su niñez.

La impresionante transformación de Macaulay Culkin, de Mi pobre angelito: así se ve ahora

La impactante película de Netflix que está basada en un bestseller.
play

Un triángulo amoroso y una historia atrapante: la serie que tenés que ver en Netflix

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025
play

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

últimas noticias

“Hay mucha gente que se dedica a hablar peste de otra persona y después no hay prueba de nada, señaló Milei. 

Milei volvió a referirse al escándalo en Andis y le apuntó a Spagnuolo

Hace 26 minutos
Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

Hace 29 minutos
La IA se convirtió en una herramienta capaz de brindar información sobre una amplia variedad de temas.

Qué signo cumplirá su objetivo en octubre 2025 según la inteligencia artificial

Hace 31 minutos
Los productos presentaron irregularidades por la falta deinformación sobre su procedencia

ANMAT prohibió la fabricación, distribución y venta de insumos médicos para cirugías

Hace 35 minutos
Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Hace 56 minutos