Llega el calor, pero continúa el mal tiempo en Argentina: rige una alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Las provincias bajo alerta son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta. Freepik

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas y viento para varias provincias de Argentina. El organismo pronosticó una serie de fenómenos acompañados por fuerte actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas para la jornada del martes 30 de septiembre.

El SMN adelantó que las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Salta, se encuentran bajo alerta meteorológica por tormenta.

Rigen avisos a corto plazo por tormentas fuertes y lluvias intensas en sectores de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. La zona está bajo alerta de nivel amarillo



"Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente", expresaron.

Mientras que Chubut y Santa Cruz se encuentra bajo alerta por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Alerta meteorológica por vientos y tormentas: las localidades afectadas Tormentas Misiones: toda la provincia.

toda la provincia. Corrientes: toda la provincia.

toda la provincia. Formosa: toda la provincia.

toda la provincia. Chaco: Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo.

Bermejo - General Donovan - Libertad - Primero de Mayo - San Fernando - Chacabuco - Comandante Fernández - Doce de Octubre - Dos de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - Nueve de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá - Veinticinco de Mayo. Salta: Rivadavia - General José de San Martín - Yunga de Iruya - Yunga de Orán - Yunga de Santa Victoria. Viento Santa Cruz: toda la provincia.

toda la provincia. Chubut: Meseta de Cushamen - Meseta de Futaleufú - Meseta de Languiñeo - Meseta de Tehuelches.