29 de marzo de 2026 Inicio
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¿Ola de calor en otoño?: cuánto dura el bloqueo atmosférico que afectó la circulación de frentes fríos

El calor extremo en provincias del norte podría extenderse hasta el viernes, según un informe técnico del SMN. La anomalía térmica es de 4° o 5° por arriba del promedio habitual para esta época.

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Calor extremo en el norte del país.

Calor extremo en el norte del país.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó un informe especial sobre un bloqueo atmosférico que afecta la circulación de frentes fríos en todo el país y causará temperaturas atípicas para otoño por una diferencia de 4° o 5° sobre el promedio estacional.

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Esta anomalía climática es la responsable de los 30° de este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y los picos de 40° en las provincias del norte del país, como Chaco y Formosa. Estas dos podrían sostener el calor extremo hasta este viernes.

Según el informe del SMN, el el avance de un frente cálido desde el norte impulsó las máximas hasta un rango de 32 a 38 °C en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Las mínimas oscilaron y se mantendrán entre los 22° y los 27°.

Informe SMN
El avance del frente cálido pronosticado para este lunes 30 de marzo.

El avance del frente cálido pronosticado para este lunes 30 de marzo.

En qué consiste un bloqueo atmosférico y cuál es su impacto

El bloqueo atmosférico ocurre cuando los patrones normales de circulación climática quedan "trabados" durante varios días, ralentizando o deteniendo el paso de frentes y tormentas. Esta estructura de alta presión persistentemente instalada actúa como un "muro" que impide el recambio habitual del aire, estancando las condiciones meteorológicas y extendiendo el evento cálido.

Para la Ciudad de Buenos Aires, esto se traduce en temperaturas máximas de entre 29° y 30° para toda esta semana. Para el norte del país, el calor extremo se extenderá por lo menos hasta el miércoles. Las mínimas también se verán afectadas por el incremento que causa el bloqueo atmosférico.

Pronóstico semanal CABA
Pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires, del 30 de marzo al 4 de abril.

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