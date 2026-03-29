Domingo con fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires: hasta cuándo va a llover El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos por lluvias y vientos que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Cuáles son las regiones más afectadas. Por + Seguir en







Las tormentas golpearán con fuerza en la provincia de Buenos Aires este domingo.

La previa de la semana corta por Jueves y Viernes Santo mantiene una fuerte presencia de inclemencias climáticas que llevaron al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alerta amarilla y naranja por tormentas, lluvia y vientos para este domingo, una jornada que podría traer complicaciones en varias zonas del país.

El organismo lanzó aviso amarillo por viento para la totalidad del territorio de Santa Cruz (excepto la zona de Río Gallegos) y el sudoeste de Chubut. Además, hay alerta del mismo color por lluvia para el sudoeste de Río Negro y el noroeste de Chubut.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por tormentas para una amplia zona del centro y este de la provincia de Buenos Aires, con precipitaciones de hasta 50 milímetros y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Pero hay una zona del territorio bonaerense donde se sentirá con más fuerza, por lo que está bajo alerta naranja: comprende Ayacucho, Azul, Balcarce, Benito Juárez, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Juan Madariaga, General La Madrid, General Lavalle, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Laprida, Las Flores, Lezama, Lobos, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Navarro, Olavarría, Pila, Punta Indio, Rauch, Roque Pérez, Saladillo, Tandil, Tapalqué y Tordillo.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas tormenta 29 marzo 2026 Cuatro provincias bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional. SMN Sin alertas pero con tormenta: el pronóstico del clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a estar bajo el agua este domingo, con precipitaciones y tormentas durante la mañana, que amainarán ligeramente hacia la tarde, aunque con la presencia constante del viento. La temperatura oscilará entre 21° y 29°.

La semana comenzará de la misma manera, y a partir de la noche del lunes habrá un ligero despeje del cielo con un suave aumento de la temperatura, que volverá a tocar los 30° el martes. clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 29 marzo 2026 Comienzo de la semana corta bajo agua en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. SMN