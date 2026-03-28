Córdoba: caos en Colonia Marina por un fuerte temporal que dejó inundaciones y evacuados

La localidad del departamento San Justo sufrió la caída de casi 250 milímetros de agua en pocas horas durante la madrugada de este sábado. El fenómeno climático provocó el anegamiento de viviendas, calles y campos.

Un intenso temporal azotó en las últimas horas a la localidad de Colonia Marina , en la provincia de Córdoba, donde se registraron entre 200 y 250 milímetros de lluvia. Como consecuencia, se produjeron inundaciones en distintos sectores y un geriátrico debió ser evacuado por la gran acumulación de agua.

De acuerdo con medios locales, se trató de una de las tormentas más fuertes de la temporada en la región, que fue especialmente intensa durante toda la madrugada del sábado. Hay anegamientos en varias zonas del pueblo, así como en campos y sectores bajos de esta localidad de pocos habitantes .

El corresponsal de C5N , Juan Alberto Pereyra , conversó con el equipo de La Voz de la Calle desde el lugar del desastre y mostró la desesperación de los vecinos del lugar ante el avance del agua sobre calles y domicilios. Muchos de ellos se expresaron entre lágrimas ante el panorama desolador tras las lluvias.

Desde la localidad, ubicada a poco más de 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba, el cronista aseguró que hay personas que permanecen en sus hogares "para proteger sus casas". Una mujer oriunda del pueblo reconoció que nunca había vivido algo similar: " Realmente un desastre, algo nunca visto en Colonia Marina ", expresó.

Una fuerte tormenta azotó Colonia Marina (San Justo, Córdoba) y dejó un panorama crítico. Se registraron entre 250 y 280 mm de lluvia, provocando inundaciones en gran parte de la localidad, evacuados y caída de árboles. pic.twitter.com/0DwfYj7kZO

Varios equipos de Protección Civil , Recursos Hídricos , Bomberos y Policía trabajan de manera coordinada en la zona para asistir a los damnificados. Actualmente, no se registran precipitaciones y se espera que el nivel comience a descender en las próximas horas, mientras continúan las tareas de desagote en las calles.

"Yo me tuve que ir de mi casa porque tenía agua hasta las rodillas. Por suerte ahora ya está bajando", comentó con alivio otra vecina que transitaba por la zona afectada. "Cuando saquemos toda el agua, veremos qué es lo que se perdió y qué es lo que podemos recuperar", concluyó la joven.

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El mandatario provincial instruyó la rápida colaboración y… pic.twitter.com/QnopAVoAN7 — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) March 28, 2026

Las autoridades informaron que los accesos a la localidad siguen comprometidos por la presencia de agua sobre la calzada, por lo que pidieron limitar al máximo la circulación y reservarla exclusivamente para vehículos de emergencia, con el objetivo de evitar el desplazamiento de agua hacia el interior de las casas.

En paralelo, los efectivos de la Policía de Córdoba llevan adelante relevamientos casa por casa para analizar daños y estudian la posibilidad de aplicar cortes preventivos de energía eléctrica en los barrios más críticos. Otras localidades cercanas, como El Tío y La Francia, también registraron valores de lluvia sumamente elevados.