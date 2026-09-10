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Yanina Latorre reveló por qué la mamá de Tini Stoessel no habló tras su llegada al país: "Está muy angustiada por..."

La conductora contó el mal momento que atraviesa la madre de la cantante, motivo por el cual no dijo una sola palabra tras ser increpada por un cronista.

Yanina Latorre reveló la historia detrás del silencio de la mamá de Tini Stoessel.

Yanina Latorre reveló la historia detrás del silencio de la mamá de Tini Stoessel.

Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, regresó a la Argentina desde Miami y, tras ser interceptada por un periodista de Intrusos, mantuvo un silencio que sorprendió a la prensa. Yanina Latorre reveló los motivos detrás de su decisión de no decir una palabra sobre el escándalo que envuelve a su familia.

Mariana Muzlera junto a su hija, Tini Stoessel.
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Por su parte, Muzlera se había mantenido alejada del ojo público mientras disfrutaba de unas vacaciones en Miami. Sin embargo, este jueves por la mañana, Intrusos logró encontrarla en el aeropuerto y, al intentar obtener su palabra sobre la polémica con la artista, sorprendió con su actitud: la mamá de la Triple T evitó responder a las consultas del cronista y optó por seguir su camino manteniendo el absoluto silencio.

Qué dijo Yanina Latorre sobre el silencio que mantuvo Mariana Muzlera

En ese contexto, la conductora de SQP contó que accedió a información sobre los motivos que explican el particular silencio de Muzlera ante las cámaras. "Mariana está angustiada. Dice que no es normal el ensañamiento y las mentiras. Alejandro ni a sus mejores amigos les contesta los mensajes. Todo lo que dicen de los gastos se lo manda a los abogados", leyó al aire.

Mariana Muzlera junto a su hija, Tini Stoessel.

Mariana Muzlera junto a su hija, Tini Stoessel.

Frente a esto, Latorre dejó en claro que no todo lo que se dijo tiene que ver con mentiras que se inventan en los programas de espectáculos: "Lo que tendría que entender Mariana es que el tema de los gastos lo contó el entorno de Tini. Tendrían que resolverlo con la hija. El ensañamiento y hostigamiento, más que de los medios que recogimos, es lo que está contando Tini".

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