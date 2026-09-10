La mamá de Tini Stoessel volvió al país y fue interceptada por la prensa: qué dijo

La mamá de la artista, Mariana Muzlera, reapareció públicamente y fue consultada sobre el conflicto que mantiene con su hija. Su actitud sorprendió al cronista.

El conflicto de Tini Stoessel con su familia se originó cuando la cantante ordenó una auditoría sobre las cuentas administradas por su padre . Tras conocerse los resultados de la investigación, la relación familiar fue de mal en peor.

En este sentido, la relación de Tini con sus padres parece estar pasando el peor momento. Yanina Latorre explicó en su programa SQP que existen charlas entre la artista y su papá para llegar a un acuerdo económico aunque por el momento no hay una coincidencia total, mientras tanto sigue abierta la negociación entre las partes.

Lo cierto es que, desde que salió a la luz todo este conflicto financiero, hasta el momento solo se había conocido la reacción de Alejandro Stoessel, quien protagonizó un tenso episodio con la prensa al arrojar piedras contra los periodistas.

Por su parte, Mariana Muzlera se había mantenido alejada del ojo público mientras disfrutaba de unas vacaciones en Miami. Sin embargo, este jueves por la mañana, Intrusos logró encontrarla en el aeropuerto y, al intentar obtener su palabra sobre la polémica, sorprendió con su actitud.

Recién llegada a la argentina, la mamá de la Triple T evitó responder a las consultas del cronista del programa y optó por seguir su camino manteniendo el silencio.

La filosa indirecta de Tini Stoessel a su padre en pleno show: "Libertad"

Al cerrar su ciclo de presentaciones en México, Tini Stoessel sorprendió al público con un discurso que rápidamente fue interpretado como una referencia directa al conflicto que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel. La artista eligió palabras que dieron forma a un mensaje que tomó un peso especial de acuerdo al contexto de crecientes versiones sobre una disputa legal y económica por los derechos de su carrera.

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Durante el show en Monterrey, Tini remarcó con fuerza su rol protagónico en la producción de Futttura, su espectáculo en curso: "Amo hacer Futttura porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma". La frase fue leída como una reivindicación de su autonomía artística en un momento en que la figura de su padre, hasta hace poco su manager, quedó completamente fuera del agradecimiento público.

Tini en sus redes sociales. Redes sociales

El mensaje fue tomando fuerza a lo largo del show. "Futttura fue muy sanador y lo sigue siendo, significa mucho para mí", dijo ante el público mexicano.

El cierre de su discurso fue el momento más comentado. "Me gusta que acá se sientan en libertad, de ser como quieran ser, con quien quieran estar y no tener miedo, que no se sientan encerrados, lo más lindo de la vida es cuando de verdad aprendés a ser libre", reflexionó en voz alta ante miles de personas, en una frase que muchos tomaron como la indirecta más explícita de la noche hacia su situación familiar y la búsqueda de independencia.