Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y se supo cuándo le darían el alta Acompañada por su hija Marcela Tinayre, Mirtha Legrand evoluciona favorablemente de una bronquitis y los médicos evalúan cuándo autorizar su regreso a casa. Agregar C5N en









El equipo médico analiza las condiciones para que Legrand concrete su regreso al hogar. Redes sociales

La conductora Mirtha Legrand sigue recuperándose de una bronquitis que la alejó de su trabajo en televisión, y de acuerdo con la evolución favorable de su salud, y los profesionales evalúan cuándo darle el alta médica.

La mediática, de 99 años, permanece internada en el Sanatorio Mater Dei, y de acuerdo con los resultados de los estudios, sus médicos pensaban darle el alta médica este viernes 11 de septiembre.

El neumólogo que atiende a Legrand, Guillermo Semeniuk, prefiere esperar un poco más, por lo que salida del sanatorio podría concretarse el sábado, según adelantó el diario Clarín.

La externación de "La Chiqui" depende de la evolución, mientras sigue en una habitación común y recibe el tratamiento médico adecuado. La presentadora de TV está acompañada por su hija, Marcela Tinayre, desde el primer momento, en que presentó un cuadro respiratorio bronquial con tos, aunque no tuvo fiebre.

Por el problema de salud de la famosa, su nieta Juana Viale estuvo al frente de la conducción de La Noche de Mirtha, que se emite todos los sábados a la noche en El Trece.