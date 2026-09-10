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Revelaron qué hizo la China Suárez con una foto de Martin Cirio: "Lo odia porque la bautizó 'Tatiana'"

Marina Calabró contó la insólita situación que la actriz protagonizó en un camarín de El Trece cuando fue como invitada a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini.

Revelaron qué hizo la China Suárez con una foto del influencer.

Revelaron qué hizo la China Suárez con una foto del influencer.

Marina Calabró sorprendió al contar una insólita situación que habría ocurrido durante el paso de Eugenia "La China" Suárez por Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece. Según relató, la actriz protagonizó un llamativo episodio en uno de los camarines del ciclo que involucró una foto del influencer Martín Cirio.

El ex participante del reality habló con crudeza sobre su actualidad.
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La conductora de Primicias Ya contó que recibió la información sobre lo ocurrido y, lejos de mantener el misterio, expresó que iba a dar a conocer el nombre de la protagonista. "Me cuentan que hay una famosa que el día que fue de invitada a lo de Pergolini, cazó la foto de Martín Cirio y la destrozó", comenzó diciendo.

La China Suárez.

La China Suárez.

La periodista brindó más detalles sobre lo ocurrido y aseguró que, según la información que le llegó, la producción tuvo que intervenir. Sin embargo, Calabró puso el foco en un dato que despertó aún más dudas: la fotografía habría aparecido dañada luego de que la famosa dejara el camarín, un espacio en el que nunca se había registrado ningún otro incidente.

La China Suárez y el misterio de la foto de Martín Cirio rota en un camarín

"Y además, digamos, sin pudor, porque es obvio: si yo rompí una foto, es obvio que fui yo, porque fui la única que estuvo en ese camarín. Entonces es alguien que lo hizo para que se sepa", aseguró. Luego agregó: "Cuando ella se fue, desaloja el camarín y estaban todas las fotos divinas, intactas, excepto la de Martín Cirio; la hizo bolsa".

Martin Cirio.

Martin Cirio.

Tras unos minutos de absoluto misterio, Calabró finalmente reveló el nombre de la famosa involucrada. "La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez. Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada. Recordemos que es quien la bautizó 'Tatiana' a la China. O sea, la tiene de punto fijo", lanzó.

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