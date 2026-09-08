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Desgarrador momento: qué le pasó a Tini Stoessel en medio del show que le impidió cantar

La artista se encuentra atravesando un momento difícil a nivel familiar por la guerra judicial con su padre y tuvo un percance en su canción Buenos Aires. "No se merece esto", escribieron.

Qué le pasó a Tini.

Qué le pasó a Tini.

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La cantante Tini Stoessel está en plena pelea con sus padres y ahora se dio a conocer el nuevo requerimiento de Alejandro. A pocas horas de conocerse esa información, la artista no pudo terminar unas de sus canciones más conocidas llamada Buenos Aires. ¿Qué pasó?

Qué le pide Alejandro a Tini.
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Luego de que se conozca que Tini había pedido tener su propio patrimonio y que el padre lo rechace, él hizo una la contrapropuesta que hace Alejandro hay un conflicto más: además de plantear una posición sobre porcentajes y propiedades, pediría condiciones a futuro. Esto indicaría que todo lo que gane Tini en adelante, su padre se llevaría una parte por figurar como creador de la artista.

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Fue entonces que la cantante salió a tocar en Guadalajara, México. De invitados tuvo a Jorge Blanco, su compañero de Violetta, y uno de los cantantes más destacados de ese país. Tuvo sus canciones solistas y también ella hizo su repertorio, pero en un momento pasó algo que marcó la noche.

Tini salió a cantar Buenos Aires, una de sus últimas canciones y no pudo cantarla entera porque quebró en llanto. Como siempre, agradeció a su pareja, Rodrigo De Paul, sus amigas y su gente por el apoyo y no dejarla caer, pero las redes sociales hablaron: “No se merece esto que le está pasando”.

El abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" que Tini y sus padres no se hablan

En el medio de la disputa judicial entre Tini Stoessel y su familia por el control de sus ganancias, el abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" la cantante no le habla a sus padres, pero desconoce si los bloqueó. "Alejandro ha sido muy prolijo y transparente en el cuidado de la carrera de su hija, de los ingresos", aseguró Agustín Rodríguez.

El defensor del productor también aclaró que su cliente "no tuvo ninguna intervención quirúrgica la semana pasada", sino que se trató de "una pequeña taquicardia" que no pasó a mayores.

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