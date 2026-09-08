Tini Stoessel, acorralada por su papá: el pedido de Alejandro que puede condicionar la carrera de su hija

La artista hizo un ofrecimiento para poder quedarse con su patrimonio y su familia no lo aceptó. Ante esta negativa, los abogados del padre pusieron una exigencia que puede ser perjudicial para su carrera.

La artista Tini Stoessel continúa la guerra judicial con su padre Alejandro, luego de haber reclamado tener su patrimonio total y enterarse que ella no es dueña de sus trabajos. Ahora se dio a conocer que hizo un ofrecimiento y que su padre le hizo un pedido que puede condicionar su carrera.

La conductora de SQP, Yanina Latorre, dio detalles de cómo se encuentra la relación entre ambos y contó que el contacto es cero. Incluso, hace algunas horas se había dicho que estaban por llegar a un acuerdo, pero lo desmintió y sumó más información al respecto.

"Por ahora están lejos de arreglar. Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini ", explicó.

Pero reveló de dónde salió la información: “El estudio de abogados de Tini cree que esto lo hace correr el abogado que puso Alejandro para calmar las aguas, que él no quede tan expuesto y que se deje de hablar del tema”.

Pero en la contrapropuesta que hace Alejandro hay un conflicto más: además de plantear una posición sobre porcentajes y propiedades, pediría condiciones a futuro. Esto indicaría que todo lo que gane Tini en adelante, su padre se llevaría una parte por figurar como creador de la artista. ¿Qué pasará?

El abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" que Tini y sus padres no se hablan

En el medio de la disputa judicial entre Tini Stoessel y su familia por el control de sus ganancias, el abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" la cantante no le habla a sus padres, pero desconoce si los bloqueó. "Alejandro ha sido muy prolijo y transparente en el cuidado de la carrera de su hija, de los ingresos", aseguró Agustín Rodríguez.

El defensor del productor también aclaró que su cliente "no tuvo ninguna intervención quirúrgica la semana pasada", sino que se trató de "una pequeña taquicardia" que no pasó a mayores.

Alejandro y Tini Stoessel.

Respecto a la causa, Rodríguez negó la existencia de una auditoría y la definió como "documentación" que le hizo llegar al nuevo apoderado de Tini: "No hay sobre la persona de Alejandro ni sobre toda la documentación ningún tipo de auditoría. Lo que hay en su momento fue una solicitud".

"Un pedido de documentación es simplemente eso, no quiere decir que Alejandro Stoessel haya cometido algún delito o que no haya sido transparente en el manejo de sus cuentas", explicó el abogado en Nuevo Día por Ciudad Magazine y criticó a la prensa que calificó de "estafador" al padre de la estrella pop.