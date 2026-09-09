Chiche Gelblung y su periodismo sin filtro: las cinco entrevistas más virales

El periodista protagonizó entrevistas de alto impacto en televisión abierta que alcanzaron altos niveles de rating. Tras su muerte, muchos de esos archivos volvieron a circular y se viralizaron en las redes sociales. A continuación, un top cinco de sus momentos más recordados.

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años . El periodista se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos debido al agravamiento de una afección respiratoria.

"Ese día tuve miedo": la fuerte revelación de Chiche Gelblung tres días antes de su muerte

La noticia causó conmoción en el mundo del espectáculo. A lo largo de varias décadas, Gelblung construyó un estilo propio que atravesó la gráfica, la televisión y la radio. Su carrera estuvo marcada por la investigación, el impacto y la polémica, pero también por una particular manera de entrevistar a los personajes.

Tras su muerte, las redes sociales se llenaron de recuerdos y volvieron a circular algunos de los momentos y entrevistas más emblemáticos de Chiche, aquellos que marcaron distintas épocas de la televisión argentina y dejaron en evidencia su inconfundible forma de hacer periodismo.

Chiche encaraba las entrevistas de una manera muy particular y uno de los vínculos mediáticos que mejor reflejó ese estilo fue el que mantuvo durante años con Mariana Nannis, por entonces casada con Claudio Paul Caniggia. En una época en la que todavía no existían las redes sociales, Nannis encontró en la televisión un lugar para exhibir su excéntrica y millonaria vida como “botinera”.

El conductor estaba internado en el Sanatorio Los Arcos de Palermo y falleció a sus 82 años por problemas respiratorios. Su carrera quedó marcada por momentos icónicos en la televisión y otros polémicos.

Del otro lado estaba Chiche, que supo explotar el personaje y convertir sus apariciones en momentos televisivos memorables. La relación funcionaba a la perfección para ambos: ella encontraba un espacio donde mostrar su ostentoso estilo de vida y él tenía frente a cámara a una de las figuras más llamativas de la farándula de los años 90.

Con Natacha Jaitt (De Dónde Vengo, 2007): El orgasmo de Natacha frente a Chiche

La modelo se sentó en el piso del programa y le aseguró al conductor que podía tener un orgasmo sin que él la tocara. Gelblung no dejó pasar la oportunidad y le pidió que lo demostrara en vivo. Lo que pasó después se convirtió en lo más comentado de ese momento.

Mediante el control de los músculos vaginales y un ejercicio de respiración, la modelo demostró que era posible: “El punto G está en la mente”.

El día que Chiche Gelblung le pidió a Natacha Jaitt que tuviera ORGASMO en vivo solo con mirarlo a él Jjsjsjj



QEPD CHICHE.

EN MIS LIBROS... CABRA DEL PERIODISMO Y DEL SHOW ARGENTO. pic.twitter.com/Qmr0WVQ44w — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) September 9, 2026

Con Yiya Murano (Memoria, 1995): "Soy inocente señor Gelblung"

Otra nota de alto impacto fue durante una emisión del recordado programa Memoria. “Si es verdad lo que dice la Justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola Aponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia. Ella está acá hoy con nosotros”. De esta manera presentó Chiche a Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat. Tras una serie de preguntas y respuestas, mirando a cámara, ella dijo: “Soy inocente, señor Gelblung, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina”.

Con Flavia Miller (Edición Chiche, 2002): “¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?”

Durante la década del ‘90, Alejandra Olga Suárez, más conocida como Flavia Miller, se convirtió en una reconocida vedette, actriz y conductora de televisión argentina.

En 2002, durante una emisión de Edición Chiche, el periodista y escritor peruano Jaime Bayly se encontraba como invitado en el piso mientras Flavia participaba en vivo desde un móvil. La conversación giraba en torno a cuestiones estéticas y de apariencia física cuando Bayly expresó que quería verla sin los anteojos negros que llevaba puestos.

Captura de pantalla: internet

Chiche no dudó en trasladar el pedido: “¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?”. Flavia se negó en un principio y explicó que no quería hacerlo porque estaba sin maquillaje. Sin embargo, finalmente accedió y dejó al descubierto sus marcadas ojeras. La imagen quedó registrada en cámara y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los momentos televisivos más recordados de la artista.

Captura de pantalla: internet

Alejandra Pradón se sometió al detector de mentiras con Chiche (Memoria, 2000): “¿Alguna vez fuiste infiel?"

La llamada “máquina de la verdad” se convirtió en una marca de memoria. El aparato era un bolígrafo que registraba alteraciones en la respiración, la actividad cardiovascular y la conductividad de la piel mientras una persona respondía preguntas.

Uno de los momentos más recordados tuvo como protagonista a la vedette, quien aceptó conectarse al bolígrafo y enfrentó un interrogatorio sobre su vida privada.