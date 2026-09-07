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El abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" que Tini y sus padres no se hablan

Agustín Rodríguez aseguró que en la familia de la cantante atraviesan la disputa judicial "tranquilos, pero tristes" y aclaró que su cliente "no tuvo ninguna intervención quirúrgica la semana pasada". También negó la existencia de una auditoría.

Tini Stoessel y Alejandro Stoessel.

Tini Stoessel y Alejandro Stoessel.

En el medio de la disputa judicial entre Tini Stoessel y su familia por el control de sus ganancias, el abogado de Alejandro Stoessel confirmó que "hace dos meses" la cantante no le habla a sus padres, pero desconoce si los bloqueó. "Alejandro ha sido muy prolijo y transparente en el cuidado de la carrera de su hija, de los ingresos", aseguró Agustín Rodríguez.

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El defensor del productor también aclaró que su cliente "no tuvo ninguna intervención quirúrgica la semana pasada", sino que se trató de "una pequeña taquicardia" que no pasó a mayores.

Respecto a la causa, Rodríguez negó la existencia de una auditoría y la definió como "documentación" que le hizo llegar al nuevo apoderado de Tini: "No hay sobre la persona de Alejandro ni sobre toda la documentación ningún tipo de auditoría. Lo que hay en su momento fue una solicitud".

"Un pedido de documentación es simplemente eso, no quiere decir que Alejandro Stoessel haya cometido algún delito o que no haya sido transparente en el manejo de sus cuentas", explicó el abogado en Nuevo Día por Ciudad Magazine y criticó a la prensa que calificó de "estafador" al padre de la estrella pop.

Alejandro y Tini Stoessel.

Alejandro y Tini Stoessel.

Incluso, Rodríguez adelantó: "Estamos evaluando conjuntamente con Alejandro y Mariana (Muzlera) iniciar acciones hacia algunas personas que han afirmado cosas que no son ciertas". Además, se refirió al móvil que Alejandro ahuyentó de su casa con piedrazos y desafió: "Si hay alguien que se sintió afectado por algún tipo de piedra, que demuestre que la tiró él".

Cuál es la expectativa del abogado de Alejandro Stoessel sobre el futuro de la disputa legal

Rodríguez consideró que el conflicto se resolverá "en el corto plazo", que incluso podría estar resuelto "en el próximo año" y confió en que terminará "de la mejor manera". Aunque remarcó el daño que, según considera, ya sufrió Alejandro por las acusaciones públicas.

"El problema es que cuando a vos te dicen ladrón, eso ya no tiene vuelta. Cuando a vos te dicen estafador, no tiene vuelta", expresó el abogado este lunes.

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