IR A
IR A

Desde Chile, Pincoya destrozó a Gran Hermano Argentina: "Editan los videos y cuidan a los suyos"

La exhermanita, ya instalada en su país, pasó por un programa de streaming y cuestionó las decisiones que tomó el Big en medio de su estadía.

Pincoya

Pincoya, filosa contra Gran Hermano Argentina.

Jennifer "Pincoya" Galvarini, la participante chilena de Gran Hermano, ya regresó a su país y, a una semana de haber sido eliminada, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el trato que recibió durante su paso por la edición argentina de la Generación Dorada.

Gran Hermano: la filtración del audio que encendió el escándalo.
Te puede interesar:

Se filtró el audio de una participante de Gran Hermano a días de la final y encendió las sospechas: "Si no voy a ganar..."

En una entrevista con Plan Perfecto, la exparticipante hizo un contundente balance de su experiencia y no ocultó lo difícil que fue atravesar el aislamiento dentro del reality. "En el encierro la pasé mal", confesó Pincoya.

"Cuando salí a la calle argentina con mi marido, todo bien, nos pedían fotos, pero sí quiero hacer hincapié que sufrí bastantes malos tratos", reveló. Y agregó: "Sufrí bullying, xenofobia, gordofobia".

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe.

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe.

No solo habló del afuera, sino que también apuntó contra la producción de Gran Hermano. "Editaban los videos para que yo me vea confrontando, pero no el contexto. La gente lo sabe, yo lo dije en algunos medios de ahí, pero igualmente ellos tienen que defender a los suyos", aseveró.

"Gran Hermano Argentina está muy mal tomado afuera, la prensa se ha hecho una parrillada con esta versión porque cambiaron un montón de reglas sobre la marcha. Si no me equivoco, esta fue la última versión", agregó Fran García Huidobro, la conductora del ciclo de entrevistas.

Pincoya contra Gran Hermano Argentina

La participante volvió a tomar la palabra y fue aún más más allá. "En el programa hubo cosas que no mostraron", señaló. Después, haciendo referencia a Tamara Paganini, sumó: "Vi cosas que no me parecieron. Se enfocaban en dejarme como agresiva, violenta. Tratan de limpiarle la imagen y poner de víctimas a personajes de los que sufrí acoso constante".

"Yo lo iba a hablar al confesionario y no había sanciones para un grupo determinado, solo si lo iba a hablar a las cámaras y siempre con la comida. Buscaban que ellos se enojen conmigo", expresó haciendo referencia al favoritismo dentro de la casa más famosa.

La finalista de GH 2001 se quejó por la suciedad de la casa a un mes y medio de juego.

La finalista de GH 2001 se quejó por la suciedad de la casa a un mes y medio de juego.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ex Gran Hermano recurrió a sus redes sociales para comunicar su decisión y explicó los motivos que la impulsaron a ponerle punto final al vínculo que duro tres meses.

Desconcierto: Lola de Gran Hermano confirmó que se separó de Manuel Iberó, pero él negó la relación

La salida de Yanina Zilli, abrió camino a una de las finalistas del reality, que no saldrá de Charlotte, Yipio, Sol y Luana.

La encuesta más exacta adelanta quién ganaría Gran Hermano: saca mucha ventaja al resto

La famosa hizo fuertes declaraciones sobre su vida privada.

Fue una de las ganadoras más queridas de Gran Hermano y acaba de hacer una confesión sexual que sorprendió a todos

Ray LaMontagne se desmayó frente a su público.

Un reconocido cantante se desplomó en medio del escenario y causó conmoción

Thiago Medina mostró su nuevo trabajo en la calle.

Thiago Medina, exGran Hermano, sorprendió a sus seguidores con su nuevo trabajo: "La situación está para atrás"

La participante chilena fue demorada en Ezeiza.

Escándalo en Aeroparque: Pincoya, ex Gran Hermano, fue retenida por falta de papeles

últimas noticias

Luisina, de 19 años, jugó tan solo cinco games y se retiró.

Durísima sanción en el US Open: una tenista argentina se retiró a los 17 minutos y recibió una multa de u$s20 mil

Hace 12 minutos
Boca clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Vélez en los penales y jugará contra Racing.

Copa Argentina: la AFA programó Boca-Racing pese al reclamo de Vélez por los seis extranjeros

Hace 16 minutos
River había comprado el pase del lateral a Inter de Porto Alegre por u$s5 millones.

Sorpresa en River: Bustos rescindirá su contrato y se irá libre del club

Hace 20 minutos
Pincoya, filosa contra Gran Hermano Argentina.

Desde Chile, Pincoya destrozó a Gran Hermano Argentina: "Editan los videos y cuidan a los suyos"

Hace 23 minutos
La terrible situación que acorrala a Cinthia Fernandez.

Yanina Latorre reveló la millonaria deuda de Cinthia Fernández y lanzó una fuerte acusación: "La intimaron, pero no paga"

Hace 1 hora