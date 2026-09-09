Desde Chile, Pincoya destrozó a Gran Hermano Argentina: "Editan los videos y cuidan a los suyos" La exhermanita, ya instalada en su país, pasó por un programa de streaming y cuestionó las decisiones que tomó el Big en medio de su estadía. Agregar C5N en









Pincoya, filosa contra Gran Hermano Argentina.

Jennifer "Pincoya" Galvarini, la participante chilena de Gran Hermano, ya regresó a su país y, a una semana de haber sido eliminada, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el trato que recibió durante su paso por la edición argentina de la Generación Dorada.

En una entrevista con Plan Perfecto, la exparticipante hizo un contundente balance de su experiencia y no ocultó lo difícil que fue atravesar el aislamiento dentro del reality. "En el encierro la pasé mal", confesó Pincoya.

"Cuando salí a la calle argentina con mi marido, todo bien, nos pedían fotos, pero sí quiero hacer hincapié que sufrí bastantes malos tratos", reveló. Y agregó: "Sufrí bullying, xenofobia, gordofobia".

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe. Redes sociales No solo habló del afuera, sino que también apuntó contra la producción de Gran Hermano. "Editaban los videos para que yo me vea confrontando, pero no el contexto. La gente lo sabe, yo lo dije en algunos medios de ahí, pero igualmente ellos tienen que defender a los suyos", aseveró.

"Gran Hermano Argentina está muy mal tomado afuera, la prensa se ha hecho una parrillada con esta versión porque cambiaron un montón de reglas sobre la marcha. Si no me equivoco, esta fue la última versión", agregó Fran García Huidobro, la conductora del ciclo de entrevistas.

Pincoya comenta su experiencia en Argentina, habla del favoritismo nada disimulado de participantes y expone como la produccion cuido jugadores con las sanciones haciendose los boludos de forma selectiva pic.twitter.com/4RrbuOoOr0 — Fran (@ElTanoOpina) September 9, 2026 Pincoya contra Gran Hermano Argentina La participante volvió a tomar la palabra y fue aún más más allá. "En el programa hubo cosas que no mostraron", señaló. Después, haciendo referencia a Tamara Paganini, sumó: "Vi cosas que no me parecieron. Se enfocaban en dejarme como agresiva, violenta. Tratan de limpiarle la imagen y poner de víctimas a personajes de los que sufrí acoso constante". "Yo lo iba a hablar al confesionario y no había sanciones para un grupo determinado, solo si lo iba a hablar a las cámaras y siempre con la comida. Buscaban que ellos se enojen conmigo", expresó haciendo referencia al favoritismo dentro de la casa más famosa. La finalista de GH 2001 se quejó por la suciedad de la casa a un mes y medio de juego. Redes sociales