10 de septiembre de 2026 Inicio
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Canasta básica: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre en agosto

La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total escalaron 2,6% cada una en el octavo mes del año, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Registraron una suba interanual de 39,6% y 38,3%, respectivamente.

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El INDEC publicó la Canasta Básica.

El INDEC publicó la Canasta Básica.

La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total aumentaron 2,6% cada una en agosto y una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para no ser pobre en el octavo mes del año. En cuanto a la variación interanual, registraron una suba de 39,6% y 38,3%, respectivamente.

Luis Caputo, ministro de Economía.
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La inflación acumulada para la Canasta Básica Alimentaria fue de 23,2% y de 22,7% para la Canasta Básica Total hasta agosto. Una persona adulta necesitó $519.578 para no ser pobre y $235.103 para no ser indigente.

De esta forma, la inflación de ambas canastas no logra ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en agosto fue de 1,7%, ni volver a perforar el piso de 2% como en abril y junio.

Cuántos ingresos necesitó cada tipo de familia para no ser pobre ni indigente en agosto

Un hogar de tres integrantes tuvo que registrar ingresos por $1.278.163 para no ser pobre y de $578.354 para no ser indigente. Mientras que un grupo familiar de cinco personas necesitó $1.688.630 para quedar por arriba de la línea de pobreza y $764.086 para evitar caer en la indigencia.

Una familia tipo propietaria de su vivienda con un ingreso de entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17 es considera "sector medio frágil".

Una familia tipo propietaria de su vivienda con un ingreso de entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17 es considera "sector medio frágil".

En qué rubros se registraron los mayores aumentos en agosto

El informe del INDEC sobre el IPC nacional muestra que en agosto los rubros con mayor variación fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,8%; seguido por Educación, que subió 2,5%; y Salud, con un incremento del 2,4%. Estos sectores explicaron gran parte de la suba mensual del índice, que cerró en 1,7% respecto de julio.

En algunas regiones el golpe fue más fuerte como en el Noreste que llegó al 4,0% y en la Pampeana al 3,5%. A su vez, el informe del Indec aclara que estos aumentos se vinculan a los ajustes en tarifas de electricidad y gas, que se trasladaron directo al bolsillo de los hogares.

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