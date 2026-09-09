El mensaje de Tiago PZK en medio de la polémica con La Joaqui y Luck Ra Después de varios días alejado de las redes, el cantante volvió a la escena con una escueta publicación en su cuenta personal que llamó la atención de sus seguidores, en medio del escándalo con sus colegas. Agregar C5N en









Los protagonistas del triángulo amoroso: Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK. Web

En medio de la repercusión por su vínculo con La Joaqui y el conflicto que surgió alrededor de Luck Ra, Tiago PZK volvió a Instagram este miércoles con un breve mensaje desde sus historias. El músico evitó referirse a la situación sentimental y eligió anticipar que prepara un lanzamiento para este mes.

La aparición del artista sudeció después de varios días de perfil bajo, en los que prefirió no intervenir ante las versiones sobre su relación con la cantante de RKT. Mientras las redes concentraron la atención en el supuesto enfrentamiento entre los protagonistas, Tiago PZK mantuvo distancia de la discusión y enfocó su posteo en su carrera musical.

La historia de Instagram con la que Tiago PZK reapareció tras la polémica con la Joaqui y Luck Ra. Instagram: /tiagopzk A través de una historia con fondo negro, el artista escribió: "Este mes saco música". La publicación no incluyó referencias a ninguno de los involucrados en el conflicto amoroso, ni a los comentarios que circularon durante las últimas horas, por lo que el anuncio se trató una señal directa para sus seguidores sobre un nuevo proyecto que está a punto de salir a la luz.

Quién es Belu Negri, la ex de Tiago PZK que habló tras el escándalo: "No me compete" Belén "La Chilena" Negri es una influencer y creadora de contenido nacida en Chile y radicada en Argentina, vinculada al universo de Luzu TV a través del ciclo Se Fue Larga. Su exposición pública también estuvo marcada por relaciones con figuras del streaming, entre ellas Coscu, antes de su vínculo con Tiago PZK.

La relación entre Negri y el cantante comenzó a principios de 2023 y tuvo una fuerte exposición pública, incluida una etapa de convivencia. El vínculo llegó a su final definitivo en octubre de 2025 y la propia influencer confirmó la separación durante su programa de streaming, donde explicó que atravesaban momentos diferentes: "No hablamos", afirmó.

Tiago PZK no tiene vínculo con su ex, Belu Negri, quien confirmó que la relación del artista con La Joaqui no tiene nada que ver con ella. Redes sociales En septiembre de 2026, Negri volvió a quedar vinculada indirectamente a la actualidad sentimental del cantante cuando habló sobre su acercamiento a La Joaqui. Ante la consulta de Yanina Latorre en El Observador, aclaró que se había enterado recientemente del romance, aseguró que no estaba molesta y sostuvo: "No es un tema que me compete".