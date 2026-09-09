Nuevo escándalo: la decisión que tomaría Alejandro Stoessel en medio del conflicto con Tini

La interna de la familia de Tini Stoessel sumó un capitulo judicial. En respuesta al gran impacto mediático, Alejandro Stoessel tomó la determinación de iniciar querellas legales contra diversos periodistas que abordaron el caso en televisión y radio, en un contexto en el que su círculo íntimo afirma que transita una delicada situación personal y de salud.

La novedad fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, donde detalló que el empresario planea demandar a comunicadores y producciones dedicadas a la farándula por considerar que "dijeron barbaridades" al referirse al entramado familiar. En el mismo espacio, el conductor desmintió versiones sobre un agravamiento en el estado físico del productor y remarcó: "Me dicen que no es cierto que la semana pasada le hayan colocado un stent".

Por su parte, la panelista Pilar Smith aportó precisiones en LAM tras mantener un diálogo directo con el representante legal del empresario, Agustín Rodríguez . Según explicó la periodista, el equipo jurídico analiza con detenimiento los pasos a seguir debido a la cantidad de personas involucradas , focalizándose principalmente en aquellos profesionales que utilizaron calificativos categóricos para describir la investigación patrimonial sin recurrir al uso del condicional.

En ese sentido, la nómina de figuras públicas que quedarían en la mira de la justicia incluye a reconocidos referentes del espectáculo como Yanina Latorre , Ángel de Brito , Pepe Ochoa y Marina Calabró , entre otros integrantes de la farándula. De esta forma, el enfrentamiento por los bienes de la artista derivó en una batalla colateral que promete escalar en los tribunales durante los próximos días.

En medio del temblor familiar por la gestión patrimonial, Agustín Rodríguez , representante legal de Alejandro Stoessel, rompió el silencio para brindar detalles sobre un inminente principio de acuerdo entre las partes. Durante un mano a mano en Puro Show por El Trece, el letrado se mostró positivo sobre la resolución del conflicto y expresó: "Somos optimistas de que en el corto plazo todo esto se va a terminar" , marcando una tregua en el distanciamiento que mantiene el productor con Tini Stoessel.

Durante la entrevista, el profesional de las leyes desacreditó con firmeza las versiones periodísticas que indicaban exigencias económicas desmedidas por parte de su cliente. El abogado negó rotundamente los rumores sobre reclamos financieros y aclaró: "No existe eso. No existen porcentajes ni un 50%, no hay tal pedido ni un montón de cosas que se dicen", desmintiendo de forma categórica las filtraciones que circularon en los medios de comunicación en los últimos días.

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Asimismo, el representante legal aprovechó la oportunidad para ratificar las demandas contra los cronistas que cubrieron la controversia y justificó la reacción violenta del empresario contra los móviles de televisión. Al referirse a los incidentes en la propiedad privada del productor, el abogado fue tajante y lanzó: "A mí lo que más me sorprendió es por qué filmaban adentro de la casa, violando la intimidad de Alejandro", reforzando la postura de llevar el tema a los tribunales por difamación.

Para cerrar la nota, el profesional ofreció un panorama sobre la relación que mantienen padre e hija y bajó el tono a las especulaciones sobre la supuesta revisión contable. Tras confirmar que los protagonistas no tienen contacto directo, aclaró que no existió "una auditoría, solamente fue una solicitud de documentación, que Alejandro fue brindando", y concluyó con una tajante frase de respaldo para el productor: "Él pasó gran parte de su vida tratando de evitarle problemas a Tini y, a veces, los problemas vienen igual".