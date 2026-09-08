Tini Stoessel tomó una contundente decisión con su dinero: el detalle que podría enfurecer a su papá

Una publicación en las redes de la Triple T generó debate por el conflicto judicial que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel.

Tini Stoessel mostró en las redes que pieza valuada en dolares se compró.

En medio del escándalo con su familia, Tini Stoessel compartió en sus redes sociales varias imágenes de su paso por México, donde permaneció durante los últimos días como parte de su gira internacional Futttura.

Desgarrador momento: qué le pasó a Tini Stoessel en medio del show que le impidió cantar

Entre las imágenes que publicó, mostró distintos momentos de su estadía y también presumió una cartera Gucci valuada en millones de dólares.

La aparición del accesorio no pasó desapercibido: rápidamente lo relacionaron con el escándalo que la cantante mantiene con su papá Alejandro Stoessel.

El conflicto entre ellos se habría originado después de que Tini intentará comprar una cartera de unos 2.500 euros en Europa . Sin embargo, al momento de pagar, su tarjeta fue rechazada porque tenía un límite establecido por su padre y ex representante.

La situación provocó que la artista ordenara una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y su carrera. En medio de ese escándalo este nuevo accesorio adquirido por la Triple T , volvió a poner esa disputa en el centro de la escena.

los stilettos que lució Tini cuestan alrededor de 1.220 dólares, mientras que las calzas están valuadas en unos 1.200 dólares.

Cuánto vale la cartera de Tini Stoessel

En las imágenes que compartió Tini mientras está en México, se la puede ver luciendo varias piezas de Gucci. Sin embargo, lo que más llamó la atención y generó furor en las redes sociales fue el bolso que eligió para completar su look.

Los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios en la publicación de la artista. “¿Amiga pudiste comprarla?”; “¿Esta es la carterita que te querías comprar?”; “Te la pudiste comprar reina”; “Comprate todo Tini” y “Recuperá tus millones”, fueron otras de las reacciones que circularon.

Según revelaron en Intrusos, la cartera tiene un valor de 5.200 dólares. Pero no fue la única pieza de lujo: los stilettos que lució Tini cuestan alrededor de 1.220 dólares, mientras que las calzas están valuadas en unos 1.200 dólares.