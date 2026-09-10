Jorge Macri anunció la baja de la tasa para créditos hipotecarios de primera vivienda en la Ciudad El Banco Ciudad fijó el interés preferencial en 6,5% para préstamos UVA con cuotas inferiores a un alquiler. La medida está dirigida a empleados, monotributistas y autónomos que adquieran su casa inicial con facilidades de acceso. Por Agregar C5N en









Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Captura TV

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este jueves la reducción de la tasa de los créditos hipotecarios UVA del Banco Ciudad al 6,5% para la compra de la primera vivienda en el distrito. La iniciativa busca facilitar el acceso habitacional a la clase media.

El mandatario de la Ciudad de Buenos Aires remarcó el objetivo de la medida en beneficio de las familias porteñas. Según sus palabras, "con las nuevas condiciones, los préstamos tendrán la cuota más baja del mercado, similar o menor a lo que cuesta un alquiler".

Macri cuestionó la gestión de recursos en administraciones anteriores respecto a la política de vivienda. Sostuvo que "la clase media fue olvidada durante demasiados años" y celebró la reasignación presupuestaria para hacer posible este beneficio financiero.

"Hoy podemos bajar la tasa al 6,5% en los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda. Lo logramos porque dejamos de regalar viviendas a unos pocos. Esto es ordenar y hacer justicia", afirmó el jefe de Gobierno sobre el origen del estímulo.

El Banco Ciudad estableció las condiciones financieras y los requisitos para la solicitud El esquema financiero determina un beneficio directo para un préstamo en UVAs de $100 millones a 25 años. Bajo ese cálculo, la cuota inicial alcanza los $658.000 y requiere la acreditación de ingresos totales desde $2.632.000.