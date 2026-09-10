Jorge Macri anunció la baja de la tasa para créditos hipotecarios de primera vivienda en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este jueves la reducción de la tasa de los créditos hipotecarios UVA del Banco Ciudad al 6,5% para la compra de la primera vivienda en el distrito. La iniciativa busca facilitar el acceso habitacional a la clase media.
El mandatario de la Ciudad de Buenos Aires remarcó el objetivo de la medida en beneficio de las familias porteñas. Según sus palabras, "con las nuevas condiciones, los préstamos tendrán la cuota más baja del mercado, similar o menor a lo que cuesta un alquiler".
Macri cuestionó la gestión de recursos en administraciones anteriores respecto a la política de vivienda. Sostuvo que "la clase media fue olvidada durante demasiados años" y celebró la reasignación presupuestaria para hacer posible este beneficio financiero.
"Hoy podemos bajar la tasa al 6,5% en los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda. Lo logramos porque dejamos de regalar viviendas a unos pocos. Esto es ordenar y hacer justicia", afirmó el jefe de Gobierno sobre el origen del estímulo.
El Banco Ciudad estableció las condiciones financieras y los requisitos para la solicitud
El esquema financiero determina un beneficio directo para un préstamo en UVAs de $100 millones a 25 años. Bajo ese cálculo, la cuota inicial alcanza los $658.000 y requiere la acreditación de ingresos totales desde $2.632.000.
La línea de financiamiento abarca a empleados en relación de dependencia con cuenta sueldo en la entidad, monotributistas y autónomos. La cuota inicial no debe superar el 25% de los ingresos del hogar y los solicitantes pueden sumar un garante.
Cómo dar de baja un débito automático en Banco Ciudad
La tramitación del préstamo se realiza a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en la plataforma WhatsApp. Los interesados también disponen de la opción presencial en sucursales y la consulta en el sitio web de la institución.